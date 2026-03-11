GTC 前布局 AI 供應鏈勝率高 布局這檔 ETF 掌握鐵三角行情

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）GTC大會將於3月16日登場，市場焦點可望重新回歸基本面，歷史數據亦顯示會前一周布局勝率高，國泰投信建議投資人可趁回檔分批布局｢績效三冠王｣國泰臺韓科技（00735），一次掌握外資點名的「AI 供應鏈鐵三角」台積電、SK海力士與三星。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，美國與以色列聯手對伊朗採取軍事行動，使能源供應風險急升，油價因地緣緊張明顯波動，成為全球通膨前景的最大變數之一，市場也因此重新評估對於降息時間點的預期，FedWatch數據顯示，6月降息機率從近五成下滑至約三成，反映能源成本上漲恐使通膨降速放緩，讓美國聯準會（Fed）更難快速啟動寬鬆循環。儘管政策面步伐謹慎，但科技產業的結構性成長動能並未鬆動。全球AI基礎建設需求強勢擴張，算力需求高速成長，資料中心及半導體供應鏈的需求並未因地緣風險而降溫。特別是在記憶體市場，供給緊縮已使市場轉向賣方，韓系大廠握有高度定價權，將持續挹注整體獲利。

國泰臺韓科技（00735）基金經理人江宇騰表示，短線受戰事干擾，全球股市面臨估值修正，但長線AI資本支出周期仍將推動企業獲利持續上行。回顧AI產業大爆發以來，2023年至2025年含息報酬數據，GTC大會前一周布局至大會後60天多有亮眼表現，台積電平均漲幅3.17%、鴻海18.25%、SK海力士8.71%、三星6.32%、PCB大廠欣興則達 8.7%，此次大幅回檔，反而成為逢回布局的良好契機。

江宇騰說明，AI應用正從訓練走向推論，HBM4需求爆增並由韓廠獨占，2025年開始，憑藉在AI高頻寬記憶體（HBM）特別是HBM3E與HBM4的技術領先及與輝達（NVIDIA）的緊密合作，SK海力士在營業利潤上首次超越三星，成為AI記憶體新霸主。三星則致力於利用其龐大產能與垂直整合能力，試圖在HBM4時代進行強力反撲，兩大韓廠將持續競逐AI記憶體市場。

觀察近三年（2023/2/28~2026/2/28）含息報酬表現，晶圓代工龍頭台積電漲幅290.41%，而HBM寡占龍頭SK海力士則飆升1015.70%，顯示在AI硬體高速成長的世代，台股與韓股企業缺一不可。00735 透過「台韓混血」模式，結合台灣的先進製造（如台積電、台達電、鴻海）與韓國的記憶體優勢（如三星、SK 海力士），有望捕捉AI記憶體超級循環的紅利，有效補足台股在記憶體領域的缺口。

地緣政治引發的短期震盪，往往帶來長期的佈局良機。江宇騰指出，南韓KOSPI指數估值（本淨比）從低於1.0大幅攀升，至今僅1.87，仍遠低於美國S&P 500的5.35與台股加權指數的3.60。南韓政府於2026年2月通過《商法》第三次修正案，強制企業註銷庫藏股時限以提升股東權益，有望根本性改善長期存在的「韓國折價」（Korea Discount）狀態。

國泰臺韓科技（00735）截至 2026 年2月底，近一年報酬率達 131.10%，近3月、近6月及近1年績效皆榮登同類型基金第一，堪稱績效三冠王，考量韓股複委託難度較高，投資人可透過00735一次掌握台韓指標企業，把握GTC大會後的潛在強勢行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。