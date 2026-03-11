美股看俏台股續熱 ETF 受益人數連20周創高

主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加74,421人，總人數來到1,121,636人，統計2026年來已增加324,533人。市場目前有11檔主動式台股ETF、五檔主動式海外股票ETF、五檔主動式債券ETF。其中仍以台股主動式ETF受益人數增加最多，接下來主動式海外股票ETF也將有新兵加入，其中，群益投信將於3月23日推出募集首檔投資於美國全產業的主動式美股ETF-主動群益美國增長（00997A），為台灣投資人提供美股投資新利器。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，在市況瞬息萬變的金融市場，投資人可多利用主動式ETF，參與投資契機。因為主動式操作的優勢在於可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合。美股於全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環，而台股也是投資人最熟悉的市場，因此建議投資人可以主動美股加主動台股位投資組合增加效益。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，雖然短線受到地緣政治因素影響股市表現震盪，不過，今年美股企業獲利料延續成長態勢，股市表現仍值期待。值得留意的是，不只科技類股延續強勁的獲利增長態勢，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等今年獲利成長率也可望優於去年，可見美股營運正向發展的廣度同步提升，資金亦可望朝低基期類股配置，隨市場廣度增加、類股表現健康輪動，主動式美股ETF正能協助投資人在類股各擁利基的環境中，動態掌握美股行情。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期台股的大幅震盪，主要源自於中東地緣政治風險的急遽升溫。不過，在產業觀察方面，投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉。整體看來，台股基本面仍強，長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，可持續分批逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。