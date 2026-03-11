美股看俏台股續熱 ETF 受益人數連20周創高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類型主動式ETF受益人數。(資料來源：CMoney)
主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加74,421人，總人數來到1,121,636人，統計2026年來已增加324,533人。市場目前有11檔主動式台股ETF、五檔主動式海外股票ETF、五檔主動式債券ETF。其中仍以台股主動式ETF受益人數增加最多，接下來主動式海外股票ETF也將有新兵加入，其中，群益投信將於3月23日推出募集首檔投資於美國全產業的主動式美股ETF-主動群益美國增長（00997A），為台灣投資人提供美股投資新利器。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，在市況瞬息萬變的金融市場，投資人可多利用主動式ETF，參與投資契機。因為主動式操作的優勢在於可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合。美股於全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環，而台股也是投資人最熟悉的市場，因此建議投資人可以主動美股加主動台股位投資組合增加效益。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，雖然短線受到地緣政治因素影響股市表現震盪，不過，今年美股企業獲利料延續成長態勢，股市表現仍值期待。值得留意的是，不只科技類股延續強勁的獲利增長態勢，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等今年獲利成長率也可望優於去年，可見美股營運正向發展的廣度同步提升，資金亦可望朝低基期類股配置，隨市場廣度增加、類股表現健康輪動，主動式美股ETF正能協助投資人在類股各擁利基的環境中，動態掌握美股行情。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期台股的大幅震盪，主要源自於中東地緣政治風險的急遽升溫。不過，在產業觀察方面，投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉。整體看來，台股基本面仍強，長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，可持續分批逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融科技 台股 受益人數

相關新聞

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

00919、00713都配0.78誰更好？棒棒：前者波動大低接有感...但考驗心態

群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）近期配息相同，皆為0.78元，但投資價值卻迥異。00919以低股價提供高殖利率適合小資族，00713則展現低波動特性，適合長期資產安穩配置。

伊朗戰況反覆 美股高檔震盪 主動式 ETF 搶輪動行情

美以伊開戰已逾10天，期間內戰事消息紊亂，油價急遽走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，全球主要股市震盪劇烈，最新消息傳出美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，令3月9日美股出現V轉行情。

台股ETF資金潮搶進 009816、00981A雙雙改寫掛牌來新紀錄

台股黑色星期一大跌，吸引危機入市買盤搶進台股ETF，昨（10）日大盤反彈，再度吸引另一波資金回流，雙資金潮搶進近期人氣當紅台股ETF，推升凱基台灣TOP 50（009816）、主動統一台股增長（00981A）昨日規模雙雙改寫掛牌來新高，近期可能突破800億元大關，搶奪台股ETF規模前十大門票。

八檔月配型新兵 本月除息

受中東地緣政治風險衝擊，油價上漲推升市場通膨疑慮再起，影響投資人持股信心，部分資金轉向具現金流優勢的月配型ETF。觀察去年掛牌的月配型ETF新兵中，3月即將除息的有八檔，其中主動中信非投等債、第一金優選非投債、主動富邦複合收益、主動聯博投等入息、主動富邦動態入息、平衡凱基雙核收息等六檔，年化配息率都在6%以上。

00919年化配息率逾12%

利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

