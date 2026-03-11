房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」在影音中提到，ETF配息最大的問題之一，就是可能產生稅金負擔。影片指出，近期台灣市場出現一檔新的台股ETF；凱基台灣TOP 50（009816），其特色是不進行配息，概念與國外部分ETF較為接近。

影片說明，009816的邏輯是將原本可能分配出去的收益，重新投入基金之中，也就是不把配息發放給投資人，而是留在基金內部持續投資。如此一來，投資人就不需要先領到配息、再繳稅、再把資金投入市場，整體結構等於直接在基金內完成再投資。

節目也提到，如果投資人的目標是累積核心資產，這類不配息的ETF可能是一種選項。

影片將資產大致分為「核心資產」與「衛星資產」兩類：

核心資產通常波動較小、相對穩定，但報酬率可能沒有那麼高，而ETF就是相當典型的核心資產之一。 衛星資產，則通常具有較高報酬潛力，但風險也相對較高。

節目表示，投資人常見的資產配置方式，大約會以六到七成的核心資產為主，再搭配部分衛星資產做配置。以房地產為例，部分區域也可能出現短期操作機會，但一般仍建議長期持有。

影片也指出，在海外市場其實有不少ETF本來就不配息，但台灣市場過去多數ETF仍以配息為主。配息的好處是現金會被分配出來，投資人可以自行決定是否再投入市場或配置到其他資產；不過，配息同時也可能帶來稅務問題，因此對部分投資人而言，不配息型ETF也成為另一種投資選擇。

