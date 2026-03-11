日本政策紅利大放送 這日股 ETF 勁揚奪近一月績效王

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日股ETF表現。(資料來源：CMoney)
日本政府已向國會提出新年度總額約122兆日圓（約新台幣24.9兆元）的一般會計預算案，規模再創新高，首相高市早苗表明將力拚在3月底前完成立法程序，目前市場反映對財政收入來源正向看待，激勵日股ETF上攻行情，2026年以來計有六檔日股ETF大漲二位數。其中，台新日本半導體ETF（00951）今年來皆大漲逾25%，以近一月來看，00951上漲4.38奪日股ETF績效王。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊指出，2026 年3月以來，日本股市在國際能源價格波動與地緣政治風險下出現震盪，但政策支持與結構性題材仍提供中長線投資機會。近期政府在半導體與人工智慧領域的重要出資計畫，凸顯日本科技產業布局持續加速。日本政府設定晶片產業銷售目標至2040年將達40兆日圓，較現行水準大幅提升八倍。為實現這一目標，政府將結合產業、技術與資金支持，推動半導體產業投資與技術升級，內容涵蓋研發補助、國家級投資基金及企業資本支出鼓勵措施，期望在全球半導體競爭中取得優勢。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，地緣政治緊張及原油價格上升仍對日本企業成本與市場情緒帶來壓力。然而，政策支持及結構性題材被視為市場長線核心動能，企業持續推動股利及回購政策，提高股東回報，吸引長期資金流入。整體而言，短期股市或因全球風險震盪，但中長線日本仍具投資吸引力。尤其是日本政府大力投入半導體與 AI 產業，結合民間資金與企業自主經營，形成政策與市場雙重支撐，建議優先布局日本半導體ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

