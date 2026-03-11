快訊

伊朗戰況反覆 美股高檔震盪 主動式 ETF 搶輪動行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國期中選舉年之美股主要指數平均表現。（資料來源:Cmoney、2026/03/10）
美以伊開戰已逾10天，期間內戰事消息紊亂，油價急遽走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，全球主要股市震盪劇烈，最新消息傳出美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，令3月9日美股出現V轉行情。

市場法人表示，當前市場多空訊息交雜，國際油價劇烈拉鋸、牽動市場投資情緒與資金輪動快速下，投資上也更需主動彈性調整，以全球為首的美股來看，雖然近期呈現區間震盪，考量在基本面有撐，且川普政府面臨期中選舉壓力，不致讓衝突拖長，且過往選舉年也是政策題材年，美股當年表現不俗下，建議投資人不妨透過主動式美股ETF來應對，透過經理人靈活選股走過當前震盪，並提前掌握具題材與獲利加持的優質個股，搶攻美股輪動行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與佈局優質資產的良機。根據過往歷史經驗，地緣政治衝突對美股的影響多為短期干擾。整體來看，美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，經濟可望延續溫和成長態勢，企業獲利展現韌性。不僅如此，今年美國將迎期中選舉，除了大而美法案開始實施外，貨幣政策有望延續寬鬆，也同步祭出產業發展與刺激消費政策，於政策利多加持下，有助支撐美股表現。

吳承恕進一步指出，自過往統計來看，期中選舉年美股主要指數平均表現不俗，道瓊工業指數平均漲4%、那斯達克-100指數平均漲6%，若連任總統於選舉年釋出政策利多，則美股表現更佳，道瓊工業指數平均漲16%、題材性與獲利性更佳的那斯達克-100指數平均漲幅更達29%。故當前雖有市場不確定性干擾，但在美股基本面有撐、題材多元輪動，主動式選股策略料更有機會於此行情中彈性因應市況變化，並掌握類股輪動行情，投資人亦可考慮以主動式美股ETF來掌握。

