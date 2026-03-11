快訊

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱「摧毀16艘伊朗布雷船」影像曝光

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

聽新聞
0:00 / 0:00

00919、00713都配0.78誰更好？棒棒：前者波動大低接有感...但考驗心態

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
對於初始資金有限的小資族， 00919能以較低的投入成本換取較高的即時現金回饋。台股示意圖／中央社
對於初始資金有限的小資族， 00919能以較低的投入成本換取較高的即時現金回饋。台股示意圖／中央社

配息同樣配0.78 元，但CP值怎麼差這麼多？群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）本次配息竟然雙雙公告0.78元！因為兩者的股價水位與選股邏輯截然不同，背後的投資價值也有很大差異。

直接幫大家拆解這兩檔熱門 ETF的差異：

配息效率的「直球對決」

為什麼小資族更愛 00919？

00919：股價落在 23.24元，單次殖利率高達3.36%，換算年化殖利率衝破13%，等於是用更低的門檻換取更高的現金流。

00713：股價為51.7元，單次殖利率約1.51%。雖然息領得一樣多，但你投入的成本是兩倍以上。

震盪時的「防禦韌性」

但別忘了，投資不能只看領息，還要看「握不握得住」。

觀察最近5天（3/4 - 3/10）的市場回檔：

00919（跌幅-3.61%）： 波動明顯較大。這對追求「資本成長」的人來說是降成本的好時機，但對心臟小的投資人來說，帳面紅字跳動會比較有感。

00713（跌幅-1.80%）： 展現「低波動」本色，跌幅僅為00919的一半左右。大跌時，它發揮了防禦的特質。

這兩檔沒有絕對好壞，只有「現階段適不適合你」。

00919資金利用率極高，適合初期資金有限、想快速看到現金流的投資者。

00713其低波動的特性，能讓你在領息的同時，資產淨值較不容易因市場大跌而縮水，適合追求長期資產安穩的退休金型配置。

雖然如此，但00919不到90萬元本金即可達成月領1萬的目標，00713需要近200萬元的本金耶。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 季配息

延伸閱讀

誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

相關新聞

00919、00713都配0.78誰更好？棒棒：前者波動大低接有感...但考驗心態

配息同樣配0.78 元，但 CP 值怎麼差這麼多？群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）本次配息竟然雙雙公告0.78元！因為兩者的股價水位與選股邏輯截然不同，背後的投資價值也有很大差異。 直接幫大家拆解這兩檔熱門 ETF的差異：

外資賣超251億這檔ETF高居賣超冠軍 今年來合計遭大賣149萬張

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超251.57億元。

台股ETF資金潮搶進 009816、00981A雙雙改寫掛牌來新紀錄

台股黑色星期一大跌，吸引危機入市買盤搶進台股ETF，昨（10）日大盤反彈，再度吸引另一波資金回流，雙資金潮搶進近期人氣當紅台股ETF，推升凱基台灣TOP 50（009816）、主動統一台股增長（00981A）昨日規模雙雙改寫掛牌來新高，近期可能突破800億元大關，搶奪台股ETF規模前十大門票。

八檔月配型新兵 本月除息

受中東地緣政治風險衝擊，油價上漲推升市場通膨疑慮再起，影響投資人持股信心，部分資金轉向具現金流優勢的月配型ETF。觀察去年掛牌的月配型ETF新兵中，3月即將除息的有八檔，其中主動中信非投等債、第一金優選非投債、主動富邦複合收益、主動聯博投等入息、主動富邦動態入息、平衡凱基雙核收息等六檔，年化配息率都在6%以上。

00919年化配息率逾12%

利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

12檔原型ETF 漲逾二成

美國總統川普受訪時說，戰爭「差不多」要結束，國際油價聞訊下跌，主要股市出現反彈，連帶原型股票ETF也紛紛收復部分失土，共計有12檔漲幅超過兩成，表現亮眼，且仍然聚焦在科技主題上，仍具中長線投資價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。