00919、00713都配0.78誰更好？棒棒：前者波動大低接有感...但考驗心態

配息同樣配0.78 元，但CP值怎麼差這麼多？群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）本次配息竟然雙雙公告0.78元！因為兩者的股價水位與選股邏輯截然不同，背後的投資價值也有很大差異。

直接幫大家拆解這兩檔熱門 ETF的差異：

配息效率的「直球對決」

為什麼小資族更愛 00919？

00919：股價落在 23.24元，單次殖利率高達3.36%，換算年化殖利率衝破13%，等於是用更低的門檻換取更高的現金流。 00713：股價為51.7元，單次殖利率約1.51%。雖然息領得一樣多，但你投入的成本是兩倍以上。

震盪時的「防禦韌性」

但別忘了，投資不能只看領息，還要看「握不握得住」。

觀察最近5天（3/4 - 3/10）的市場回檔：

00919（跌幅-3.61%）： 波動明顯較大。這對追求「資本成長」的人來說是降成本的好時機，但對心臟小的投資人來說，帳面紅字跳動會比較有感。 00713（跌幅-1.80%）： 展現「低波動」本色，跌幅僅為00919的一半左右。大跌時，它發揮了防禦的特質。

這兩檔沒有絕對好壞，只有「現階段適不適合你」。

00919資金利用率極高，適合初期資金有限、想快速看到現金流的投資者。 00713其低波動的特性，能讓你在領息的同時，資產淨值較不容易因市場大跌而縮水，適合追求長期資產安穩的退休金型配置。

雖然如此，但00919不到90萬元本金即可達成月領1萬的目標，00713需要近200萬元的本金耶。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。