八檔月配型新兵 本月除息

受中東地緣政治風險衝擊，油價上漲推升市場通膨疑慮再起，影響投資人持股信心，部分資金轉向具現金流優勢的月配型ETF。觀察去年掛牌的月配型ETF新兵中，3月即將除息的有八檔，其中主動中信非投等債、第一金優選非投債、主動富邦複合收益、主動聯博投等入息、主動富邦動態入息、平衡凱基雙核收息等六檔，年化配息率都在6%以上。

去年掛牌的月配息ETF中，將於3月除息的有八檔，包含四檔主動債、二檔BBB級投等債、一檔美債，以及一檔股債平衡型ETF，年化配息率介於5%到9.2%間，在股市震盪之際受到關注。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，能源價格攀升難免增加全球通膨的上行壓力，可能影響主要國家的貨幣政策方向，所幸能源價格波動是短期的，AI帶來成本縮減與效率轉型已形成長期動能。鑑於美伊戰事發展仍存在不確性，後續投資操作仍需留意能源價格對通膨影響，及AI長期動能變化。在市場震盪依舊之際，建議做好資產配置應對短線市場波動影響，透過適度分散股票與債券的資產部位，掌握後續反彈契機，建議逢低伺機分批布局。

今年來因股市飆漲，吸引資金流向股市，受美伊衝突影響，股市大漲大跌，債券再度成為投資人資金避風港。安聯投信表示，根據美銀引述EPFR統計顯示，統計今年2月27日至3月4日止一周，投資級債下跌，資金淨流入增溫；風險債表現相對承壓，資金逆勢淨流入。主因在於投資者對地緣政治緊張局勢升級、油價飆升以及市場擔憂私募信貸市場，美國非投資級債券收益率與利差觸及11月下旬來最高水平；能源板塊占美國非投資級債券指數的11%以上。

富蘭克林證券投顧指出，國際能源價格快速上漲，通膨重新升高風險拖累經濟下行疑慮浮現，建議提高穩健核心資產應對市場波動，如股債平衡型與收益較高的非投資等級債券型商品。

