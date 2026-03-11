台股ETF資金潮搶進 009816、00981A雙雙改寫掛牌來新紀錄

台股黑色星期一大跌，吸引危機入市買盤搶進台股ETF，昨（10）日大盤反彈，再度吸引另一波資金回流，雙資金潮搶進近期人氣當紅台股ETF，推升凱基台灣TOP 50（009816）、主動統一台股增長（00981A）昨日規模雙雙改寫掛牌來新高，近期可能突破800億元大關，搶奪台股ETF規模前十大門票。

在國際油價回穩下，台股昨（10）日反彈661點，升台股ETF規模單日增900億元，整體台股ETF規模回升至4.43兆元，為史上第八高。其中，近期規模在800億元上下的四檔台股ETF爭取入列十強戰況白熱化。

根據CMoney統計至昨日，目前台股ETF規模前十大依序為元大台灣50的1兆3,200億元、元大高股息5,233億元、國泰永續高股息4,409億元、群益台灣精選高息4,177億元、富邦台50的3,235億元、元大台灣高息低波1,180億元、復華台灣科技優息1,142億元、富邦科技1,084億元、國泰台灣科技龍頭857億元、元大台灣價值高息814億元。

緊追在後的是大華優利高填息30的810億元、凱基台灣TOP 50的785億元、主動統一台股增長773億元。而元大台灣價值高息、大華優利高填息30、凱基台灣TOP 50以及主動統一台股增長之間差距僅在50億元內，其中，凱基台灣TOP 50、主動統一台股增長兩檔昨日規模雙雙改寫掛牌來新高，近期有可能突破800億元大關。

受中東戰火影響，近日台股波動放大。國泰投信總經理張雍川指出，市場最恐慌時刻已經過去，預期台股再度大幅下探機會不大，但後續須視美國伊朗兩國談判進展以及時程而定，目前也還不能說行情已經穩了，預料短期間台股以區間震盪格局機會大。

經過這波修正，今年來漲幅過大、漲速太快的高估值科技股已經回到評價合理區間。展望後市，在美國期中選舉、AI龐大商機、第3季至第4季的傳統旺季效應加持，強勁基本面將推升台股繼續上攻，屆時台股有望再戰前波高點35,414點。

目前規模居台股ETF第15大的國泰台灣領袖50將於17日除息，預估每受益權單位除息2元，以昨日收盤價換算單期配息率6.74%，然為避免除息日前接受大量申購，導致每受益權單位可配發金額減少，將自今（11）日起將暫停初級市場申購申請。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。