歐金融股投資新熱點 銀行業獲利能力提升 吸引主動式ETF布局

息收題材近年躍升ETF存股發燒話題，根據統計，過去五年MSCI全球金融指數的股息率高於全球指數，其中歐洲的股息率相對更高，成為主動式ETF布局新亮點。

投信法人表示，歐洲擺脫負利率後，銀行業獲利能力提升並已追上美國，但評價仍相對低，加上歐洲政府降低跨境併購障礙、簡化法規，有助銀行業整併，提升歐洲銀行的國際競爭力，成為掌握全球金融產業成長兼顧息收機會的新主軸。

根據彭博資訊統計，MSCI全球金融指數2025年股息率為3.4%，優於MSCI全球指數的2.1%。其中，歐洲金融指數股息率逾7.7%，台灣金融指數亦有5.4%；拉長至近五年平均，MSCI全球金融指數股息率有3.5%，同樣優於MSCI全球指數的2.2%。歐洲金融指數近五年股息率5.9%，優於日本金融指數的4.7%、台灣金融指數的4.2%股息率。

主動復華金融股息ETF（00998A）經理人張正宇分析，近年全球金融業獲利穩定且持續增加，由於資本增強及監管放寬，釋出更多可分配盈餘用於配息。其中，歐洲銀行近年財務健全度持續提升，有多餘的資金可用以回饋股東，加上歐洲擺脫負利率後，銀行獲利能力大幅改善，股東權益報酬率由6~7%提升至11~12%，接近美國銀行業水準，使歐洲銀行有餘裕提高股東回饋。

觀察過去五年，歐洲銀行業持續提高股利配發金額，也大量回購股票，流通在外股數減少。

中信特選金融ETF經理人張苡琤表示，美國金融業具備四大利多，包含支付巨頭轉型科技服務商帶動獲利結構優化、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構訂閱制現金流穩健，以及數位金融資產的創新應用等。且整體國際金融巨頭目前具備「低槓桿、高現金回饋、業務高續航力」三大特點。雖然部分支付科技正處於轉型期，但在數位轉型與加值服務的帶動下，獲利展望正向，建議投資人可透過海外金融主題ETF布局具有長期增值潛力的海外金融資產。

展望後市，張正宇認為，金融業有利息、保費、管理費等可持續性的收入來源，且資本支出壓力相對較低，可提供相對高且持續的配息機會，預期隨金融監管鬆綁、科技與創新，以及全球財富持續增長，有助金融業獲利能力提升，帶來股價成長潛力，提供投資人在AI之外另一個產業投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。