12檔原型ETF 漲逾二成

美國總統川普受訪時說，戰爭「差不多」要結束，國際油價聞訊下跌，主要股市出現反彈，連帶原型股票ETF也紛紛收復部分失土，共計有12檔漲幅超過兩成，表現亮眼，且仍然聚焦在科技主題上，仍具中長線投資價值。

今年來韓、日、台股累積不小漲幅，導致近期高檔震盪加劇。根據CMoney統計，截至昨（10）日，原型股票ETF漲幅前12強，依序為國泰臺韓科技27.52%、第一金太空衛星26.22%、野村全球航運龍頭22.96%、野村臺灣新科技50漲22.41%、中信上游半導體22.22%、新光臺灣半導體30漲22.10%、富邦台灣半導體22.07%、主動統一全球創新21.92%、台新日本半導體21.50%、中信日本半導體21.07%、兆豐台灣晶圓製造20.78%、中信關鍵半導體20.59%。

今年來最強的原型股票ETF是國泰臺韓科技，國泰投信指出，韓股過去一年漲勢凌厲，截至5日累計大漲118.3%，遠超越台股同期47.2%的漲幅，正值高點之際恰逢國際局勢突變，市場短線震盪無可避免。不過，在AI長線趨勢推動下，台、韓企業於全球硬體供應鏈中仍具不可撼動的關鍵地位，隨AI晶片龍頭輝達GTC大會將於16日登場，市場焦點可望重新回歸基本面，歷史數據也顯示會前一周布局勝率高，建議投資人可趁回檔分批布局外資點名的「AI 供應鏈鐵三角」台積電、海力士與三星。

主動統一全球創新昨日漲幅8.19%，強勁反彈力勝過多檔槓桿型ETF。展望後市，經理人陳意婷指出，股市長線預計仍為多頭，震盪都可視為逢低布局的買點。

