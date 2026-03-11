聽新聞
00919年化配息率逾12%

經濟日報／ 張瀞文

利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，因此，高含「金」量的台股ETF適合穩健型、長期投資的投資人。此外，在國人熱愛的台股ETF中，如果成分股能較均衡配置於電子、金融、傳產股，更具有分散風險的效益。

統計顯示，目前上千億元規模以上的台股高息ETF共四檔，以成分股中金融股占比依序為群益台灣精選高息（00919）持有金融股43.05%、國泰永續高股息持有金融股35.47%、元大台灣高息低波持有金融股26.93%、元大高股息持有金融股26.14%。再以最近一次配息概況來看，僅群益台灣精選高息配息金額創新高，且也是唯一雙位數的年化配息率。

市場法人表示，群益台灣精選高息甫公告第12次配息金額0.78元創新高，預估年化配息率為12.82%，也是連續12季維持10% 以上配息率，高息和穩定的特性深獲投資人喜愛。如果配息穩定，投資人可以輕鬆反推進場價格，卡位息利雙收投資契機。本次除息日為17日，參與除息最後買進日為16日，有興趣的投資人可留意相關投資契機。

ETF理財達人表示，金控中的銀行股受惠於降息循環，債券殖利率曲線轉趨陡峭，有利存放款利差擴大，加上金融市場熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀。

理財達人指出，持有金融股比例高的台股高息ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超251.57億元。

台股黑色星期一大跌，吸引危機入市買盤搶進台股ETF，昨（10）日大盤反彈，再度吸引另一波資金回流，雙資金潮搶進近期人氣當紅台股ETF，推升凱基台灣TOP 50（009816）、主動統一台股增長（00981A）昨日規模雙雙改寫掛牌來新高，近期可能突破800億元大關，搶奪台股ETF規模前十大門票。

受中東地緣政治風險衝擊，油價上漲推升市場通膨疑慮再起，影響投資人持股信心，部分資金轉向具現金流優勢的月配型ETF。觀察去年掛牌的月配型ETF新兵中，3月即將除息的有八檔，其中主動中信非投等債、第一金優選非投債、主動富邦複合收益、主動聯博投等入息、主動富邦動態入息、平衡凱基雙核收息等六檔，年化配息率都在6%以上。

利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

美國總統川普受訪時說，戰爭「差不多」要結束，國際油價聞訊下跌，主要股市出現反彈，連帶原型股票ETF也紛紛收復部分失土，共計有12檔漲幅超過兩成，表現亮眼，且仍然聚焦在科技主題上，仍具中長線投資價值。

息收題材近年躍升ETF存股發燒話題，根據統計，過去五年MSCI全球金融指數的股息率高於全球指數，其中歐洲的股息率相對更高，成為主動式ETF布局新亮點。

