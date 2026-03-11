00919年化配息率逾12%

利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，因此，高含「金」量的台股ETF適合穩健型、長期投資的投資人。此外，在國人熱愛的台股ETF中，如果成分股能較均衡配置於電子、金融、傳產股，更具有分散風險的效益。

統計顯示，目前上千億元規模以上的台股高息ETF共四檔，以成分股中金融股占比依序為群益台灣精選高息（00919）持有金融股43.05%、國泰永續高股息持有金融股35.47%、元大台灣高息低波持有金融股26.93%、元大高股息持有金融股26.14%。再以最近一次配息概況來看，僅群益台灣精選高息配息金額創新高，且也是唯一雙位數的年化配息率。

市場法人表示，群益台灣精選高息甫公告第12次配息金額0.78元創新高，預估年化配息率為12.82%，也是連續12季維持10% 以上配息率，高息和穩定的特性深獲投資人喜愛。如果配息穩定，投資人可以輕鬆反推進場價格，卡位息利雙收投資契機。本次除息日為17日，參與除息最後買進日為16日，有興趣的投資人可留意相關投資契機。

ETF理財達人表示，金控中的銀行股受惠於降息循環，債券殖利率曲線轉趨陡峭，有利存放款利差擴大，加上金融市場熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀。

理財達人指出，持有金融股比例高的台股高息ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。