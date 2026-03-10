快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
根據證交所資料顯示，投資人年終、紅包錢進帳元大台灣50，單月月增4.6萬人居冠，定期定額戶數衝上84.3萬人新高。示意圖／AI生成 吳明麗
根據證交所資料顯示，投資人年終、紅包錢進帳元大台灣50，單月月增4.6萬人居冠，定期定額戶數衝上84.3萬人新高。示意圖／AI生成 吳明麗

2月ETF定期定額統計出爐，根據證交所資料顯示，投資人年終、紅包錢進帳元大台灣50（0050），單月月增4.6萬人居冠，定期定額戶數衝上84.3萬人新高；反觀高股息ETF則全衰退，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）減少0.4萬人至1.3萬人

法人分析，元大台灣50為純粹的市值型ETF，具有絕不錯過台股行情特色，2025全年繳交出38%的亮眼績效，大幅領先高股息ETF。對應觀察證交所2月最新開戶數，小資、新手父母人數同步大增，2月新增開戶8萬人中，0-19歲占2.4萬人，20-30歲占2.7萬人顯見紅包年終理財發威，青睞元大台灣50作為首選。同時，0-19歲新增開戶年增17.6%，居冠各年齡層，兒童存股也成不容忽視潮流。

此外，富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭（00881）定期定額戶數也增加0.1萬至0.7萬戶間不等。

除了定期定額戶數亮眼，元大台灣50也是低點加碼首選。近期受到美伊戰爭影響，3月4日、3月9日台股分別下跌1,494點、1,898點，投資人越跌越買，統計元大台灣50兩日淨申購分別達270億元、253億元，大幅超越近期熱門的凱基台灣TOP 50（009816）與00981A合計的87億元、104億元。

而近期要拆分的ETF股王——元大台灣50正2（00631L）也受到資金關注，統計2日大跌，合計淨申購金額達76億元。統計過往元大台灣50正2前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲108%，顯見投資人看好台股後市表現，積極加碼搶反彈。

元大台灣50正2預計於3月31日完成股價分割，屆時股價將重新回到20元左右，預計也將掀起交易熱度。

2月ETF定期定額戶數前十名。資料來源：證交所（統計至2月底）
2月ETF定期定額戶數前十名。資料來源：證交所（統計至2月底）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 台股 投資人 0050元大台灣50 ETF

相關新聞

外資賣超251億這檔ETF高居賣超冠軍 今年來合計遭大賣149萬張

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超251.57億元。

投資人棄高股息ETF！紅包年終壓0050 2月定期定額戶數突破80萬人創高

2月ETF定期定額統計出爐，根據證交所資料顯示，投資人年終、紅包錢進帳元大台灣50（0050），單月月增4.6萬人居冠，定期定額戶數衝上84.3萬人新高；反觀高股息ETF則全衰退，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）減少0.4萬人至1.3萬人

00922明日起暫停初級市場申購 交易前宜留意合理折溢價

國泰台灣領袖50（00922）擬將於17日除息，根據第一階段公告，每受益權單位配發2元，以10日收盤價29.66元換算，單期配息率6.74%；不過，為避免除息日前因接受大量申購，導致每受益權單位可配發金額減少，將自11日起將暫停初級市場申購申請，投資人在交易前宜留意合理折溢價。

韓股狂飆118%超車台股…績效三冠王00735抗震！輝達GTC大會前布局撿便宜

韓股過去一年漲118.3%，超越台股的47.2%。國泰投信建議投資人利用近期回檔，分批布局表現強勁的國泰臺韓科技（00735），以掌握AI記憶體市場的潛在機會。

震盪不怕！4檔月配ETF逆勢加碼 00961配息暴增103%、00962息收大增67%

全球金融市場波動加劇，台股受國際局勢影響震盪不安，投資人避險情緒升溫，月配型高股息ETF再度成為資金避風港。最新13檔月配型台股ETF配息數據出爐，其中4檔標的上調配息，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，本次配息0.122元，較前次暴增103%，年化配息率高達14.54%，居13檔之冠。

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加59萬7,063人，總人數來到1,343萬8,490人，連續6周創新高，突破1,300萬大關，統計今年來已增加126萬5,000人。

