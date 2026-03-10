00922明日起暫停初級市場申購 交易前宜留意合理折溢價

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

國泰台灣領袖50（00922）擬將於17日除息，根據第一階段公告，每受益權單位配發2元，以10日收盤價29.66元換算，單期配息率6.74%；不過，為避免除息日前因接受大量申購，導致每受益權單位可配發金額減少，將自11日起將暫停初級市場申購申請，投資人在交易前宜留意合理折溢價。

國泰投信指出，國泰台灣領袖50在2月28日進行收益評價，2日公告每受益權單位將配發2元新台幣，並於17日除息。為保障既有受益人權益，避免除息日前因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，故擬自11日起至16日止，暫停受理初級市場申購申請。

在國泰台灣領袖50暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進受益憑證，惟因暫停受理申購導致市價相對於淨值亦可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

