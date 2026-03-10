外資賣超251億這檔ETF高居賣超冠軍 今年來合計遭大賣149萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超251.57億元。

統計外資買賣超個股發現，賣超第一名為元大台灣50（0050），單日遭外資賣超40,263張，連十一賣，合計今年來已遭外資賣超149萬2,014張；另外，外資逆勢買超前十名中，ETF占6檔，其中竟有4檔主動式ETF。

台股台股早盤以32,692.37點開出，指數一度衝達33,256.69點，大漲1,146.27點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

台股終場收32,771.87點，上漲661.45點，三大法人賣超158.42億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.57億元，投信買超127.81億元，自營商賣超（合計）34.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.09億元，自營商（避險）賣超13.57億元。

統計外資賣超前十名中，0050仍居外資賣超冠軍，單日賣超40,263張，連十一賣，合計賣超逾92萬張，若時間拉長至今年1月以來，外資合計賣超0050達149萬2,014張；不過，投信則是買超，合計今年來買超0050達86,460張；另外，外資買超前十名中，ETF高達6檔，其中有4檔為主動式ETF。

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

