韓股狂飆118%超車台股…績效三冠王00735抗震！輝達GTC大會前布局撿便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊衝突引發股市短線震盪，專家建議可趁輝達GTC大會前逢低布局績效居冠的00735，一次掌握台積電與韓系記憶體雙霸主等AI供應鏈鐵三角。記者曾吉松／攝影
美伊衝突引發股市短線震盪，專家建議可趁輝達GTC大會前逢低布局績效居冠的00735，一次掌握台積電與韓系記憶體雙霸主等AI供應鏈鐵三角。記者曾吉松／攝影

美伊戰爭升溫，荷姆茲海峽航運已連續第7天接近停滯，多艘船隻遭遇襲擊並傳出傷亡，全球能源供應緊張情勢加劇，國際油價一度飆上每桶110美元。由於亞洲高度仰賴中東能源進口，週一（9日）韓國、日本及台灣股市均受劇烈衝擊；今（10）日美國總統川普稱戰爭已近結束，股市應聲上揚。國泰投信指出，韓股過去一年漲勢凌厲，截至3月5日累計大漲118.3%，遠高於台股同期47.2%的漲幅，正值高點之際又遇上國際局勢突變，市場短線震盪難以避免。不過，在AI長線趨勢帶動下，台、韓企業在全球硬體供應鏈中仍占據關鍵地位，隨AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）GTC大會將於3月16日登場，市場焦點可望重新回到基本面。歷史數據也顯示，會前一週布局勝率不低，建議投資人可趁回檔分批布局「績效三冠王」國泰臺韓科技（00735），一次掌握外資點名的「AI供應鏈鐵三角」台積電、SK海力士與三星。

國泰投信ETF研究團隊表示，美國與以色列聯手對伊朗採取軍事行動，使能源供應風險升高，油價因地緣緊張明顯波動，成為全球通膨前景的最大變數之一。市場也因此重新評估降息時點預期，FedWatch數據顯示，6月降息機率已從近5成下滑至約3成，反映能源成本上漲恐使通膨降速放緩，讓聯準會（Fed）更難快速啟動寬鬆循環。儘管政策面步伐轉趨謹慎，但科技產業的結構性成長動能並未鬆動。全球AI基礎建設需求持續擴張，算力需求高速成長，資料中心與半導體供應鏈需求並未因地緣風險而降溫。尤其記憶體市場在供給緊縮下轉向賣方市場，韓系大廠握有高度定價權，將持續挹注整體獲利。

國泰臺韓科技（00735）基金經理人江宇騰表示，短線雖受戰事干擾，全球股市面臨估值修正，但長線AI資本支出周期仍將推動企業獲利持續上行。回顧AI產業爆發以來，2023年至2025年含息報酬數據顯示，若在GTC大會前一週布局並抱到會後60天，多數個股表現亮眼，台積電平均漲幅3.17%、鴻海18.25%、SK海力士8.71%、三星6.32%，PCB大廠欣興則達8.7%。此次大幅回檔，反而成為逢低布局的良好契機。

江宇騰進一步指出，AI應用正從「訓練」走向「推論」，HBM4需求爆增且由韓廠主導。自2025年起，憑藉在AI高頻寬記憶體（HBM），尤其是HBM3E與HBM4的技術領先，以及與輝達（NVIDIA）的緊密合作，SK海力士在營業利潤上首次超越三星，成為AI記憶體新霸主。三星則憑藉龐大產能與垂直整合能力，試圖在HBM4時代強勢反攻，兩大韓廠將持續競逐AI記憶體市場。若觀察近三年（2023/2/28至2026/2/28）含息報酬表現，晶圓代工龍頭台積電漲幅290.41%，HBM寡占龍頭SK海力士更飆升1015.70%，顯示在AI硬體高速成長的時代，台股與韓股企業缺一不可。00735透過「台韓混血」模式，結合台灣的先進製造，如台積電、台達電、鴻海，以及韓國的記憶體優勢，如三星、SK海力士，有望捕捉AI記憶體超級循環紅利，也能補足台股在記憶體領域的缺口。

江宇騰認為，地緣政治引發的短期震盪，往往也是長期布局的機會。以估值來看，南韓KOSPI指數本淨比自低於1.0明顯回升，目前約1.87，仍低於美國S&P 500的5.35與台股加權指數的3.60。再加上南韓政府於2026年2月通過《商法》第三次修正案，要求企業在時限內註銷庫藏股、提升股東權益，有望改善長期存在的「韓國折價」狀態。國泰臺韓科技（00735）截至2026年2月底，近一年報酬率達131.10%，近3月、近6月及近1年績效皆居同類型基金第一。考量韓股複委託操作門檻較高，投資人可透過00735一次掌握台韓指標企業，把握GTC大會後的潛在強勢行情。

輝達 GTC 前一週布局，大會後 60 天平均漲幅高

2023年2024年2025年平均漲幅
臺韓資訊科技指數-0.58%0.63%1.09%0.38%
台灣加權股價報酬指數-0.50%0.63%-2.02%-0.63%
三星0.78%-1.34%8.37%2.60%
SK海力士0.09%-5.05%8.17%1.07%
台積電-0.19%-2.55%-3.48%-2.08%
鴻海0.49%29.52%-2.33%9.23%
台達電-0.86%-1.92%5.07%0.76%
聯發科1.85%-4.88%-2.73%-1.92%
欣興3.04%7.78%-4.02%2.27%

國泰臺韓科技（00735）報酬率表（報酬率單位：%）

基金名稱三個月六個月一年二年三年
報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名
國泰臺韓科技（00735）58.621101.711131.11166.052244.742
同類型基金平均10.61 26.87 36.97 52.55 101.21 
評比基金數 36 35 34 29 28

00735國泰臺韓科技 ETF

