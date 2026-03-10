震盪不怕！4檔月配ETF逆勢加碼 00961配息暴增103%、00962息收大增67%

全球金融市場波動加劇，台股受國際局勢影響震盪不安，投資人避險情緒升溫，月配型高股息ETF再度成為資金避風港。

最新13檔月配型台股ETF配息數據出爐，其中4檔標的上調配息，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，本次配息0.122元，較前次暴增103%，年化配息率高達14.54%，居13檔之冠。

根據CMoney統計至3月9日收盤價資料，13檔月配型ETF中，共有4檔調升配息。

除00961配息翻倍外，台新AI優息動能（00962）本次配息0.050元，息收增幅達67%，年化配息率5.72%；復華台灣科技優息（00929）配息0.110元，較上次增加10%，年化配息率7.06%；兆豐電子高息等權（00943）配息0.072元，小幅增加3%，年化配息率6.06%。

高配息率陣營穩健表現

配息率方面，中信成長高股息（00934）以8.06%年化配息率位居第二，本次配息0.140元維持穩定；群益科技高息成長（00946）及台新永續高息中小（00936）年化配息率皆超過7%，分別為7.18%與7.09%。

投信業者分析，月配型ETF在市場震盪期展現兩大優勢：一是具備較強的下檔防禦力，當台股不穩或下跌時，高股息策略相對有支撐；二是提供穩定現金流，每月配息可作為生活費用或再投資資金。

從投資主題觀察，這些受歡迎的月配型ETF各具特色。永續高息與科技成長派如00961、00946，結合ESG永續篩選與高成長科技因子；AI趨勢與中小動能派如00962、00936，聚焦AI產業鏈或具爆發潛力中小型股；趨勢動能與價值投資派如00944、00940，透過市場趨勢分析或價值邏輯篩選標的。

股號 ETF名稱 本次配息(元) 息收增幅(%) 年化配息率(%) 00961 FT臺灣永續高息 0.122 103 14.54 00934 中信成長高股息 0.140 0 8.06 00946 群益科技高息成長 0.058 0 7.18 00936 台新永續高息中小 0.100 0 7.09 00929 復華台灣科技優息 0.110 10 7.06 00900 富邦特選高股息30 0.075 0 6.49 00943 兆豐電子高息等權 0.072 3 6.06 00730 富邦臺灣優質高息 0.110 0 5.89 00940 元大台灣價值高息 0.045 0 5.73 00962 台新AI優息動能 0.050 67 5.72 00939 統一台灣高息動能 0.072 0 5.69 00952 凱基台灣AI50 0.050 0 5.02 00944 野村趨勢動能高息 0.054 0 4.44

資料來源：CMoney；統計至2026/3/9收盤價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。