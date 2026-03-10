震盪不怕！4檔月配ETF逆勢加碼 00961配息暴增103%、00962息收大增67%

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00961 與 00962 兩檔標的展現極強的息收爆發力，調幅分別達 103% 與 67%。台股示意圖。聯合報系資料照
全球金融市場波動加劇，台股受國際局勢影響震盪不安，投資人避險情緒升溫，月配型高股息ETF再度成為資金避風港。

最新13檔月配型台股ETF配息數據出爐，其中4檔標的上調配息，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，本次配息0.122元，較前次暴增103%，年化配息率高達14.54%，居13檔之冠。

根據CMoney統計至3月9日收盤價資料，13檔月配型ETF中，共有4檔調升配息。

除00961配息翻倍外，台新AI優息動能（00962）本次配息0.050元，息收增幅達67%，年化配息率5.72%；復華台灣科技優息（00929）配息0.110元，較上次增加10%，年化配息率7.06%；兆豐電子高息等權（00943）配息0.072元，小幅增加3%，年化配息率6.06%。

高配息率陣營穩健表現

配息率方面，中信成長高股息（00934）以8.06%年化配息率位居第二，本次配息0.140元維持穩定；群益科技高息成長（00946）及台新永續高息中小（00936）年化配息率皆超過7%，分別為7.18%與7.09%。

投信業者分析，月配型ETF在市場震盪期展現兩大優勢：一是具備較強的下檔防禦力，當台股不穩或下跌時，高股息策略相對有支撐；二是提供穩定現金流，每月配息可作為生活費用或再投資資金。

從投資主題觀察，這些受歡迎的月配型ETF各具特色。永續高息與科技成長派如00961、00946，結合ESG永續篩選與高成長科技因子；AI趨勢與中小動能派如00962、00936，聚焦AI產業鏈或具爆發潛力中小型股；趨勢動能與價值投資派如00944、00940，透過市場趨勢分析或價值邏輯篩選標的。

股號ETF名稱本次配息(元)息收增幅(%)年化配息率(%)
00961FT臺灣永續高息0.12210314.54
00934中信成長高股息0.14008.06
00946群益科技高息成長0.05807.18
00936台新永續高息中小0.10007.09
00929復華台灣科技優息0.110107.06
00900富邦特選高股息300.07506.49
00943兆豐電子高息等權0.07236.06
00730富邦臺灣優質高息0.11005.89
00940元大台灣價值高息0.04505.73
00962台新AI優息動能0.050675.72
00939統一台灣高息動能0.07205.69
00952凱基台灣AI500.05005.02
00944野村趨勢動能高息0.05404.44

資料來源：CMoney；統計至2026/3/9收盤價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

