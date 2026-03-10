震盪不怕！4檔月配ETF逆勢加碼 00961配息暴增103%、00962息收大增67%
全球金融市場波動加劇，台股受國際局勢影響震盪不安，投資人避險情緒升溫，月配型高股息ETF再度成為資金避風港。
最新13檔月配型台股ETF配息數據出爐，其中4檔標的上調配息，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，本次配息0.122元，較前次暴增103%，年化配息率高達14.54%，居13檔之冠。
根據CMoney統計至3月9日收盤價資料，13檔月配型ETF中，共有4檔調升配息。
除00961配息翻倍外，台新AI優息動能（00962）本次配息0.050元，息收增幅達67%，年化配息率5.72%；復華台灣科技優息（00929）配息0.110元，較上次增加10%，年化配息率7.06%；兆豐電子高息等權（00943）配息0.072元，小幅增加3%，年化配息率6.06%。
高配息率陣營穩健表現
配息率方面，中信成長高股息（00934）以8.06%年化配息率位居第二，本次配息0.140元維持穩定；群益科技高息成長（00946）及台新永續高息中小（00936）年化配息率皆超過7%，分別為7.18%與7.09%。
投信業者分析，月配型ETF在市場震盪期展現兩大優勢：一是具備較強的下檔防禦力，當台股不穩或下跌時，高股息策略相對有支撐；二是提供穩定現金流，每月配息可作為生活費用或再投資資金。
從投資主題觀察，這些受歡迎的月配型ETF各具特色。永續高息與科技成長派如00961、00946，結合ESG永續篩選與高成長科技因子；AI趨勢與中小動能派如00962、00936，聚焦AI產業鏈或具爆發潛力中小型股；趨勢動能與價值投資派如00944、00940，透過市場趨勢分析或價值邏輯篩選標的。
|股號
|ETF名稱
|本次配息(元)
|息收增幅(%)
|年化配息率(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|0.122
|103
|14.54
|00934
|中信成長高股息
|0.140
|0
|8.06
|00946
|群益科技高息成長
|0.058
|0
|7.18
|00936
|台新永續高息中小
|0.100
|0
|7.09
|00929
|復華台灣科技優息
|0.110
|10
|7.06
|00900
|富邦特選高股息30
|0.075
|0
|6.49
|00943
|兆豐電子高息等權
|0.072
|3
|6.06
|00730
|富邦臺灣優質高息
|0.110
|0
|5.89
|00940
|元大台灣價值高息
|0.045
|0
|5.73
|00962
|台新AI優息動能
|0.050
|67
|5.72
|00939
|統一台灣高息動能
|0.072
|0
|5.69
|00952
|凱基台灣AI50
|0.050
|0
|5.02
|00944
|野村趨勢動能高息
|0.054
|0
|4.44
資料來源：CMoney；統計至2026/3/9收盤價
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
