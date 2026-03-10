台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加59萬7,063人，總人數來到1,343萬8,490人，連續6周創新高，突破1,300萬大關，統計今年來已增加126萬5,000人。

進一步觀察台股ETF受益人在上周增加前十名，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣領袖50（00922）、主動復華未來50（00991A）。

市場法人指出，整體來看以高息型與市值型上榜居多，顯示出在大盤震盪之際，呈現穩健保守資金往穩健高息型避險、逢低買進市值型兩樣情。不過，其中值得一提的是群益台灣精選高息ETF第12次配息金額0.78元是唯一一檔配息金額創新高的台股ETF，除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日。

市場法人表示，整體而言，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，台股精準高息ETF就是最佳標的，值得投資人多關注。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對美伊戰爭，大盤受國際局勢影響，短期上預期波動劇烈，非經濟面因素造成下跌往往伴隨反彈盤勢，後續密切觀察可買進加碼時點。不過對投資人而言，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。