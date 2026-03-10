快訊

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人數周增前十名的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/3/6）
根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加59萬7,063人，總人數來到1,343萬8,490人，連續6周創新高，突破1,300萬大關，統計今年來已增加126萬5,000人。

進一步觀察台股ETF受益人在上周增加前十名，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣領袖50（00922）、主動復華未來50（00991A）。

市場法人指出，整體來看以高息型與市值型上榜居多，顯示出在大盤震盪之際，呈現穩健保守資金往穩健高息型避險、逢低買進市值型兩樣情。不過，其中值得一提的是群益台灣精選高息ETF第12次配息金額0.78元是唯一一檔配息金額創新高的台股ETF，除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日。

市場法人表示，整體而言，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，台股精準高息ETF就是最佳標的，值得投資人多關注。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對美伊戰爭，大盤受國際局勢影響，短期上預期波動劇烈，非經濟面因素造成下跌往往伴隨反彈盤勢，後續密切觀察可買進加碼時點。不過對投資人而言，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

降息買什麼？詹璇依推00985D：買BBB級債像吃最肥魚腹…AI智能吃滿行情！

在降息時期，財經主持人詹璇依推薦投資等級債券，特別是貝萊德iShares的00985D，其智能選債策略結合AI技術，兼顧收益與風險，適合追求穩定收益的投資人配置。

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息的特性有利於長期淨值成長，雖然對於需要現金流的投資人，如退休族可能不便。

40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

復華台灣科技優息（00929）的最新配息回升至每單位0.11元，年化殖利率近7%。

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加59萬7,063人，總人數來到1,343萬8,490人，連續6周創新高，突破1,300萬大關，統計今年來已增加126萬5,000人。

回檔就是存股族買入機會！杉本自揭累積95張00878：時間會替紀律說話

＊原文時間3月6日。 最近大盤因為美伊的關係惡化，連日下來跌了不少，尤其國泰永續高股息（00878）回檔5%以上。 最近杉本又慢慢加碼了5張，目前累積來到 95張。 這個數字看起來好像不少，但杉本其實

台股震盪下的避風港：13檔月配型 ETF 配息率出爐 這檔年化14.5％吸金

近期全球金融市場波動劇烈，台股受國際局勢影響震盪加劇，投資人避險意識抬頭。在市場前景仍有變數之際，「月月配」台股ETF憑藉穩健的現金流與防禦屬性，再度成為市場焦點。據統計，13檔月配型台股ETF配息表現出爐，其中，FT臺灣永續高息（00961）以高達14.54％的年化配息率傲視群雄。

