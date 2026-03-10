快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

回檔就是存股族買入機會！杉本自揭累積95張00878：時間會替紀律說話

聯合新聞網／ 杉本來了
對於長期投資者而言，這類由外部政治因素引發的非結構性下跌，反而是降低持有成本、增加張數的時機。台股示意圖／中央社
對於長期投資者而言，這類由外部政治因素引發的非結構性下跌，反而是降低持有成本、增加張數的時機。台股示意圖／中央社

＊原文時間3月6日。

最近大盤因為美伊的關係惡化，連日下來跌了不少，尤其國泰永續高股息（00878）回檔5%以上。

最近杉本又慢慢加碼了5張，目前累積來到 95張。

這個數字看起來好像不少，但杉本其實很清楚，它並不是一夕之間出現的成果，而是一張一張慢慢累積起來的過程。

存股這條路，從來都不是比誰資金多。

文章目錄

更多時候，是比誰願意走得久、走得穩，每個人起點不同，有的人一開始就能投入很多，也有很多小資族，是從零股、1張、3張慢慢開始。

杉本分享持股，其實並不是想讓人覺得資產很多，相反地，更希望讓大家看到：原來透過時間的累積，小小的單位也能慢慢長大。

也許現在的你只有幾張，甚至還在努力存下第一張，但只要持續投入，時間會替紀律說話。

當張數慢慢增加，配息也會像涓涓細流一樣，一點一滴匯進生活裡。

存股不是一場短跑，而是一段長長的旅程。

杉本只是比大家早走幾步，希望這些分享，能讓更多小本們知道我們都在同一條路上。

慢慢走，但不要停。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

延伸閱讀

誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

輝達 GTC 大會要來了！大盤漲點縮小 但這幾類 AI 股仍保持大漲

降息買什麼？詹璇依推00985D：買BBB級債像吃最肥魚腹…AI智能吃滿行情！

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

相關新聞

降息買什麼？詹璇依推00985D：買BBB級債像吃最肥魚腹…AI智能吃滿行情！

在降息時期，財經主持人詹璇依推薦投資等級債券，特別是貝萊德iShares的00985D，其智能選債策略結合AI技術，兼顧收益與風險，適合追求穩定收益的投資人配置。

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息的特性有利於長期淨值成長，雖然對於需要現金流的投資人，如退休族可能不便。

40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

復華台灣科技優息（00929）的最新配息回升至每單位0.11元，年化殖利率近7%。

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

根據集保戶股權分散3月6日最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加59萬7,063人，總人數來到1,343萬8,490人，連續6周創新高，突破1,300萬大關，統計今年來已增加126萬5,000人。

回檔就是存股族買入機會！杉本自揭累積95張00878：時間會替紀律說話

＊原文時間3月6日。 最近大盤因為美伊的關係惡化，連日下來跌了不少，尤其國泰永續高股息（00878）回檔5%以上。 最近杉本又慢慢加碼了5張，目前累積來到 95張。 這個數字看起來好像不少，但杉本其實

台股震盪下的避風港：13檔月配型 ETF 配息率出爐 這檔年化14.5％吸金

近期全球金融市場波動劇烈，台股受國際局勢影響震盪加劇，投資人避險意識抬頭。在市場前景仍有變數之際，「月月配」台股ETF憑藉穩健的現金流與防禦屬性，再度成為市場焦點。據統計，13檔月配型台股ETF配息表現出爐，其中，FT臺灣永續高息（00961）以高達14.54％的年化配息率傲視群雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。