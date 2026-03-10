回檔就是存股族買入機會！杉本自揭累積95張00878：時間會替紀律說話

＊原文時間3月6日。

最近大盤因為美伊的關係惡化，連日下來跌了不少，尤其國泰永續高股息（00878）回檔5%以上。

最近杉本又慢慢加碼了5張，目前累積來到 95張。

這個數字看起來好像不少，但杉本其實很清楚，它並不是一夕之間出現的成果，而是一張一張慢慢累積起來的過程。

存股這條路，從來都不是比誰資金多。 文章目錄

更多時候，是比誰願意走得久、走得穩，每個人起點不同，有的人一開始就能投入很多，也有很多小資族，是從零股、1張、3張慢慢開始。

杉本分享持股，其實並不是想讓人覺得資產很多，相反地，更希望讓大家看到：原來透過時間的累積，小小的單位也能慢慢長大。

也許現在的你只有幾張，甚至還在努力存下第一張，但只要持續投入，時間會替紀律說話。

當張數慢慢增加，配息也會像涓涓細流一樣，一點一滴匯進生活裡。

存股不是一場短跑，而是一段長長的旅程。

杉本只是比大家早走幾步，希望這些分享，能讓更多小本們知道我們都在同一條路上。

慢慢走，但不要停。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。