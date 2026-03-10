降息買什麼？詹璇依推00985D：買BBB級債像吃最肥魚腹…AI智能吃滿行情！

快訊

財經專家詹璇依指出，在降息環境與高殖利率優勢下，投資人可透過結合AI智能選債的貝萊德00985D主動式ETF，布局兼顧收益與安全性的BBB級中長天期債券。記者陳正興／攝影
財經主持人詹璇依在節目中指出，近期市場波動加劇，投資人關注的不再只是資產上漲速度，也開始重視資產是否能提供穩定收益。在這樣的環境下，債券市場的討論度逐漸回升。

她表示，過去許多人對債券的印象多半是穩定但報酬有限，不過那是低利率時代留下的印象。隨著市場環境改變，目前不少債券收益率已回到4%以上，尤其投資等級債券，在過去10年其實並不常見。從全球債市來看，目前約有六成債券的收益率已超過4%，處於近數十年相對具有吸引力的收益區間。

詹璇依指出，自2022年升息循環帶來市場波動後，高品質債券逐漸成為全球資金關注的標的。她也提到，隨著聯準會在去年啟動降息，過去經驗顯示，投資等級債在降息環境下仍具備長期報酬潛力，同時波動風險相對較低，因此市場開始重新檢視投資等級債券的配置價值。

她進一步說明，債券市場標的種類眾多、資訊複雜，以全球投資等級債為例，發行人數量達數千家，分布於不同產業、國家與信用評級。在這樣的市場環境中，關鍵不只是是否投資債券，而是誰具備長期篩選與追蹤債券的能力。

節目中也提到，貝萊德（BlackRock）為全球大型資產管理集團，旗下iShares為全球重要的ETF品牌之一，在債券ETF市場具有一定規模與影響力。透過長期管理大量債券資產，累積跨市場的選債經驗，在評估債券時不僅觀察單一指標，也會納入基本面、信用風險、相對價值以及市場情緒等多項因素。

詹璇依表示，貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），其策略核心為「智能選債」。該策略結合量化篩選、大型語言模型與AI機器學習等技術，透過資料廣度、基本面品質與執行速度三個面向進行債券篩選與配置。

其中資料廣度涵蓋價格、價值、市場情緒與行為等資訊；基本面品質則包括企業現金流、獲利結構與財務穩定度；而執行速度則是在市場變化時能快速調整投資部位。這樣的架構被形容為將專業投資經驗透過科技方式進行系統化運作。

從投資配置角度來看，00985D以美國債券為主要配置，並分散至全球其他地區。信用評級方面，約七成為BBB等級，其餘約三成落在AAA至A級之間，整體存續期間約為11.7年。

詹璇依以比喻方式說明，BBB等級債券就像「魚中間那一段」，兼顧收益與安全性，屬於收益與風險的平衡選擇。中長天期的配置則相較短債具有較高收益，同時對利率變動的敏感度又低於長天期債券

她最後表示，主動式投資等級債並非要取代所有債券，而是適合放在希望提升收益效率、同時不希望承擔過高信用風險的投資人配置中。在利率與景氣循環交錯的市場環境下，這類產品可作為收益型資產配置的一種選擇。

