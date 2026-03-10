快訊

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
陳重銘解析009816不配息具備免繳稅費的淨值成長優勢，若有現金流需求只需適度賣出持股，依然能享受長期的資產增長。中央社
陳重銘解析009816不配息具備免繳稅費的淨值成長優勢，若有現金流需求只需適度賣出持股，依然能享受長期的資產增長。中央社

投資達人「不敗教主」陳重銘在最新影音中提到，近期市場關注度升高的凱基台灣TOP 50（009816），被不少投資人討論其優缺點。他表示，009816近期相當熱門，但任何投資商品都不可能完全沒有缺點。

陳重銘指出，009816最大的特色是「不配息」。他認為，不配息其實具有優點，例如投資人不用繳所得稅，也不需要負擔補充保費，長期來看有助於淨值成長。

不過他也提醒，對於部分需要現金流的投資人，例如退休族或有房貸、家庭支出的族群，不配息可能就會形成不便。若持有009816又需要現金流，就必須透過賣出股票的方式取得資金。

他表示，賣股票確實會讓手中的股數逐漸減少，但投資人應該更專注於資產的整體成長，而不是單純看持股張數的變化。

陳重銘舉例指出，若以過去10年台股平均年報酬率約10%以上來看，假設每年資產成長約12%，即使每年賣出5%至6%的股票取得現金流，整體仍可能保有一定幅度的資產成長。因此他認為，持有不配息ETF時，若有資金需求，可透過賣股方式取得現金流，同時專注於淨值的長期成長。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

