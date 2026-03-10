009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大
投資達人「不敗教主」陳重銘在最新影音中提到，近期市場關注度升高的凱基台灣TOP 50（009816），被不少投資人討論其優缺點。他表示，009816近期相當熱門，但任何投資商品都不可能完全沒有缺點。
陳重銘指出，009816最大的特色是「不配息」。他認為，不配息其實具有優點，例如投資人不用繳所得稅，也不需要負擔補充保費，長期來看有助於淨值成長。
不過他也提醒，對於部分需要現金流的投資人，例如退休族或有房貸、家庭支出的族群，不配息可能就會形成不便。若持有009816又需要現金流，就必須透過賣出股票的方式取得資金。
他表示，賣股票確實會讓手中的股數逐漸減少，但投資人應該更專注於資產的整體成長，而不是單純看持股張數的變化。
陳重銘舉例指出，若以過去10年台股平均年報酬率約10%以上來看，假設每年資產成長約12%，即使每年賣出5%至6%的股票取得現金流，整體仍可能保有一定幅度的資產成長。因此他認為，持有不配息ETF時，若有資金需求，可透過賣股方式取得現金流，同時專注於淨值的長期成長。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。