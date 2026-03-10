台股震盪下的避風港：13檔月配型 ETF 配息率出爐 這檔年化14.5％吸金

近期全球金融市場波動劇烈，台股受國際局勢影響震盪加劇，投資人避險意識抬頭。在市場前景仍有變數之際，「月月配」台股ETF憑藉穩健的現金流與防禦屬性，再度成為市場焦點。據統計，13檔月配型台股ETF配息表現出爐，其中，FT臺灣永續高息（00961）以高達14.54％的年化配息率傲視群雄。

面對台股回撤或暴漲暴跌，月月配型ETF展現出獨特的兩大投資優勢：一、強大的防禦力：台股不穩或下跌時，月配型高股息ETF較具下檔防禦力。二、穩健現金流：每月領取的配息可提供投資人穩定的現金流，作為生活開銷或再投資資金。

據統計至昨日收盤價公告資料，本次配息表現亮眼者如下：13檔月配型ETF中，FT臺灣永續高息本次配息0.122元，息收增幅高達103％，年化配息率來到14.54％，位居榜首；緊隨其後的是，中信成長高股息（00934），本次配息0.140元，年化配息率達8.06％。

其他熱門標的部分，群益科技高息成長（00946）、台新永續高息中小（00936）的年化配息率皆維持在7％以上，分別為7.18％與7.09％。月配型指標之一的復華台灣科技優息（00929）本次配息0.110元，息收較上次增加10個百分點，年化配息率為7.06％。此外，台新AI優息動能（00962）雖然年化配息率為5.72％，但其息收月增幅達67％，配息能力亦有所加溫。

理財專家表示，這些受歡迎的月配型ETF在成分股挑選上各具特色，為投資人建立多重防線，像是永續高息與科技成長的主題：如00961、00946，成分股結合了ESG永續篩選或高成長科技因子，旨在震盪市場中維持營運韌性。

也有AI趨勢與中小動能的主題，如00962與00936，鎖定AI供應鏈或具備爆發力的中小型股，在提供息收的同時兼顧股價動能；以及趨勢動能與價值挑選，如00944與00940，透過追蹤市場趨勢因子或價值投資邏輯，過濾出跌深反彈機會較大的標的。

法人提醒，月配型ETF雖然提供穩定的現金流優點，但在市場回檔時，投資人仍應留意各檔ETF的成分股差異，建議投資人應維持長線分批布局策略，以應對短期的市場不確定性。

月月配台股ETF配息率排名。資料來源：CMoney，統計至3/9收盤價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。