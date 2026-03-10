快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪下的避風港：13檔月配型 ETF 配息率出爐 這檔年化14.5％吸金

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
ETF示意圖。AI生成 莊淳詠
ETF示意圖。AI生成 莊淳詠

近期全球金融市場波動劇烈，台股受國際局勢影響震盪加劇，投資人避險意識抬頭。在市場前景仍有變數之際，「月月配」台股ETF憑藉穩健的現金流與防禦屬性，再度成為市場焦點。據統計，13檔月配型台股ETF配息表現出爐，其中，FT臺灣永續高息（00961）以高達14.54％的年化配息率傲視群雄。

面對台股回撤或暴漲暴跌，月月配型ETF展現出獨特的兩大投資優勢：一、強大的防禦力：台股不穩或下跌時，月配型高股息ETF較具下檔防禦力。二、穩健現金流：每月領取的配息可提供投資人穩定的現金流，作為生活開銷或再投資資金。

據統計至昨日收盤價公告資料，本次配息表現亮眼者如下：13檔月配型ETF中，FT臺灣永續高息本次配息0.122元，息收增幅高達103％，年化配息率來到14.54％，位居榜首；緊隨其後的是，中信成長高股息（00934），本次配息0.140元，年化配息率達8.06％。

其他熱門標的部分，群益科技高息成長（00946）、台新永續高息中小（00936）的年化配息率皆維持在7％以上，分別為7.18％與7.09％。月配型指標之一的復華台灣科技優息（00929）本次配息0.110元，息收較上次增加10個百分點，年化配息率為7.06％。此外，台新AI優息動能（00962）雖然年化配息率為5.72％，但其息收月增幅達67％，配息能力亦有所加溫。

理財專家表示，這些受歡迎的月配型ETF在成分股挑選上各具特色，為投資人建立多重防線，像是永續高息與科技成長的主題：如00961、00946，成分股結合了ESG永續篩選或高成長科技因子，旨在震盪市場中維持營運韌性。

也有AI趨勢與中小動能的主題，如00962與00936，鎖定AI供應鏈或具備爆發力的中小型股，在提供息收的同時兼顧股價動能；以及趨勢動能與價值挑選，如00944與00940，透過追蹤市場趨勢因子或價值投資邏輯，過濾出跌深反彈機會較大的標的。

法人提醒，月配型ETF雖然提供穩定的現金流優點，但在市場回檔時，投資人仍應留意各檔ETF的成分股差異，建議投資人應維持長線分批布局策略，以應對短期的市場不確定性。

月月配台股ETF配息率排名。資料來源：CMoney，統計至3/9收盤價
月月配台股ETF配息率排名。資料來源：CMoney，統計至3/9收盤價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 市場 中信

延伸閱讀

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略

400萬人屏息以待！26檔3月除息 ETF 這檔配息金額創高年化配息率12.8%

歷史經驗顯示急跌千點之後上漲機率9成 法人：逢低布局台股高息 ETF

相關新聞

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息的特性有利於長期淨值成長，雖然對於需要現金流的投資人，如退休族可能不便。

百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

00919這次提高配息0.78元，以100張計算，00919這次入帳78,000元。 杉本不會急著花掉，而是讓這筆現金回到市場裡繼續工作，規劃將其中一部分加碼00918兩張、再配置009816三張，讓資金在高股息與市值型之間形成一種平衡的節奏。 股息不是終點，而是資產循環的起點。 主要有3個策略：

40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

復華台灣科技優息（00929）的最新配息回升至每單位0.11元，年化殖利率近7%。

00981A首配息0.41元…想月領1萬元被動收入要存幾張？本金試算全公開

主動型ETF 00981A首次配息，每季配息0.41元，需持有74張才能每月獲得1萬元被動收入。

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。 下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。