台股大反彈 00988A 狂飆近9%比正2更強

台股10日上演大反攻，加權指數狂拉超過千點 。在市場情緒沸騰之際，觀察ETF漲幅排行榜可以發現，主動統一全球創新（00988A）」表現驚人，以 8.8%的漲幅稱霸原型ETF，甚至輾壓多檔具備兩倍槓桿的「正2」ETF。

受原油波動影響的「期元大S&P原油反1（00673R）盤中大漲超過兩成，但溢價仍有一成之上以外，主動統一全球創新在所有原型ETF中突圍，盤中最高衝到12.37元，漲幅逼近9%，居全市場第二，更是所有原型ETF之冠。強勁的反彈力勝過多檔槓桿型正2 ETF，包括：富邦日本正2（00640L）、元大台灣50正2（00631L%）等上漲5~6%不等。

主動統一全球創新展現出主動型選股強大的超額報酬實力，不僅今日漲幅領先大盤，即便近期市場面臨修正，今年以來的累積漲幅仍維持在12%以上，持續坐穩主動海外型ETF的冠軍寶座。

主動統一全球創新經理人陳意婷指出，股市長線預計仍為多頭，若有震盪都可視為逢低布局的買點。惟第2季需留意美國選前政策不確定性、地緣政治風險不減反增，以及全球經理人整體持有的現金水位偏低，使市場容錯率低，波動性可能加劇。投資將以AI基建供應鏈為主軸，國防類股為標配，首選訂單轉化率佳或掌握關鍵零組件企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。