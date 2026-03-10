快訊

台股大反彈 00988A 狂飆近9%比正2更強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股10日上演大反攻，加權指數狂拉超過千點 。在市場情緒沸騰之際，觀察ETF漲幅排行榜可以發現，主動統一全球創新（00988A）」表現驚人，以 8.8%的漲幅稱霸原型ETF，甚至輾壓多檔具備兩倍槓桿的「正2」ETF。

受原油波動影響的「期元大S&P原油反1（00673R）盤中大漲超過兩成，但溢價仍有一成之上以外，主動統一全球創新在所有原型ETF中突圍，盤中最高衝到12.37元，漲幅逼近9%，居全市場第二，更是所有原型ETF之冠。強勁的反彈力勝過多檔槓桿型正2 ETF，包括：富邦日本正2（00640L）、元大台灣50正2（00631L%）等上漲5~6%不等。

主動統一全球創新展現出主動型選股強大的超額報酬實力，不僅今日漲幅領先大盤，即便近期市場面臨修正，今年以來的累積漲幅仍維持在12%以上，持續坐穩主動海外型ETF的冠軍寶座。

主動統一全球創新經理人陳意婷指出，股市長線預計仍為多頭，若有震盪都可視為逢低布局的買點。惟第2季需留意美國選前政策不確定性、地緣政治風險不減反增，以及全球經理人整體持有的現金水位偏低，使市場容錯率低，波動性可能加劇。投資將以AI基建供應鏈為主軸，國防類股為標配，首選訂單轉化率佳或掌握關鍵零組件企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息的特性有利於長期淨值成長，雖然對於需要現金流的投資人，如退休族可能不便。

百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

00919這次提高配息0.78元，以100張計算，00919這次入帳78,000元。 杉本不會急著花掉，而是讓這筆現金回到市場裡繼續工作，規劃將其中一部分加碼00918兩張、再配置009816三張，讓資金在高股息與市值型之間形成一種平衡的節奏。 股息不是終點，而是資產循環的起點。 主要有3個策略：

40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

復華台灣科技優息（00929）的最新配息回升至每單位0.11元，年化殖利率近7%。

00981A首配息0.41元…想月領1萬元被動收入要存幾張？本金試算全公開

主動型ETF 00981A首次配息，每季配息0.41元，需持有74張才能每月獲得1萬元被動收入。

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。 下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

