40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

＊原文發文時間為3月6日

復華台灣科技優息（00929）最新配息數字出爐了，重新站回每單位配0.11，年化配息近7%。

其實這個配息水準，放在當前大盤殖利率僅僅不到3%的環境裡，是真的高。

不過經過這幾年台股動輒年漲幅超過30%的行情下，股民現在知道，他們要的不是一年配7%，而是一個月就要賺7%，一年最好70%。

所以就算00929配息重回近幾年新高後，仍然沒有太多討論的聲量。因為所有高股息ETF在過去一年的時間裡，都遭到投資人的大量贖回。

不過我們之前有提過，這檔ETF其實去年做了「大改款」，包含：

1.40檔變50檔：這個更動除了讓它的績效更平穩，也讓它在去年底順利納入護國神山台積電。 2.擴大選股範圍：涵蓋醫療、數位、環保，這讓它選到前陣子的土方概念股可寧衛（8422） 3.每年調整從1次變成2次：這算是929最主要的「轉骨更動」，畢竟科技行業瞬息萬變，過去一年換一次真的太久了、也不符合行業特性，這個更動是大加分。

調整後的00929，也確實已經看到一些不同。例如今年以來，它已經跑出超過8%的含息報酬，這個數字排在20幾檔高股息ETF中，也是前三的表現。

儘管目前00929討論聲量大不如前，不過在投資市場裡，不是熱度高的最會漲，有時候默默無名的，反而是黑馬。

所以我認為2026年它可能會走出讓人意想不到的好成績，尤其00929現在的成分股，「AI味兒」相較其他高股息ETF還是滿高的。如果是這樣，今年某個時間點，當一線AI估值到頂後，這批成分股遲早會被市場資金關注到。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。