百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

群益台灣精選高息（00919）這次提高配息0.78元，以100張計算，00919這次入帳78,000元。

杉本不會急著花掉，而是讓這筆現金回到市場裡繼續工作，規劃將其中一部分加碼00918兩張、再配置009816三張，讓資金在高股息與市值型之間形成一種平衡的節奏。

股息不是終點，而是資產循環的起點。

主要有3個策略：

1.股息再投入

把配息重新投入市場，讓現金變成新的持股數量。

2.高股息建立現金流

00918這類高股息ETF，提供穩定節奏的現金來源。

3.市值型參與市場成長

009816則讓資產跟著產業與市場一起擴大。

高股息ETF像是一口穩定湧出的井水，定期帶來現金流，讓投資旅程多了一份踏實。當股息進帳時，除了增加安全感，也提供了再次布局的彈性。

透過高股息ETF，持續強化整體組合的現金流能力，讓投資在時間裡維持穩定的節奏。

而市值型ETF則像是順著產業與經濟成長而前進的列車，把企業的擴張與科技產業的發展一起納入資產的一部分，這類資產不一定每次都帶來立即的現金，但在長期時間軸上往往能讓資產規模慢慢擴大。

因此，這次78,000元的股息再投入，不只是單純加碼，而是一次資產結構的再平衡，一邊維持高股息的穩定現金流，一邊參與市值型的長期成長。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。