快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

遇大跌想逢低布局？009804限重30％機制精準卡位AI與重電補漲行情

聯合新聞網／ 綜合報導
受中東衝突影響，台股震盪加劇，但聯邦台灣精彩50（009804）因其30%成分股限重機制展現防禦韌性，成為逢低布局的理想選擇。記者曾吉松／攝影
受中東衝突影響，台股震盪加劇，但聯邦台灣精彩50（009804）因其30%成分股限重機制展現防禦韌性，成為逢低布局的理想選擇。記者曾吉松／攝影

受中東衝突與油價震盪衝擊，台股近期盤中劇烈波動，權值股首當其衝。儘管地緣政治風險推升通膨疑慮，但台灣經濟具備低能源權重優勢，且1月外銷訂單展現60.1%的強勁成長，顯示基本面依然穩健。在避險情緒升溫之際，市場資金開始重新檢視市值型 ETF 的組成架構，具備均衡配置特性的聯邦台灣精彩50（009804）在震盪盤勢中展現出更強的防禦韌性。

聯邦投信表示，與傳統市值型ETF不同，在009804成分股單一權值股持有30%上限的機制下，拉高了其餘49檔權值股的比重。

當市場面臨國際事件干擾大跌，迎來逢低加碼好時機時，台灣最大龍頭股股東除了可加碼自身持股外，更可藉由009804更高比例的「其他49檔龍頭強兵」發揮快速加碼台灣50的優勢。市場跌深通常是加碼好時機，009804在台灣最大龍頭股以外49檔權值股的高比重，恰好讓持有台灣最大龍頭股的投資人可以迅速加碼「其他49檔龍頭強兵」。

聯邦投信指出，進入反彈階段時，009804的配置邏輯則轉化為全方位的動能。投資人不只能同步參與半導體領頭羊的漲幅，能精準捕捉到如AI伺服器、散熱、重電及機器人等題材股的補漲機會。

在電子與非電子產業輪動的格局下，009804能廣泛吸收不同領域龍頭企業的成長紅利，表現出比單一重壓型 ETF 更具韌性。隨利空逐步消化，具備「結構均衡」優勢的 009804，將是投資人卡位台股中長期成長軌道的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50 台股 權值股 地緣政治風險 投資人 ETF 市值型

延伸閱讀

00981A首配0.41！16日最後買進 專家：優勢仍是超額報酬...可當衛星配置

台積電（2330）跌到1859元閉眼買？網：一天千點都不敢買 還是去定存

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

相關新聞

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息的特性有利於長期淨值成長，雖然對於需要現金流的投資人，如退休族可能不便。

百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

00919這次提高配息0.78元，以100張計算，00919這次入帳78,000元。 杉本不會急著花掉，而是讓這筆現金回到市場裡繼續工作，規劃將其中一部分加碼00918兩張、再配置009816三張，讓資金在高股息與市值型之間形成一種平衡的節奏。 股息不是終點，而是資產循環的起點。 主要有3個策略：

40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

復華台灣科技優息（00929）的最新配息回升至每單位0.11元，年化殖利率近7%。

00981A首配息0.41元…想月領1萬元被動收入要存幾張？本金試算全公開

主動型ETF 00981A首次配息，每季配息0.41元，需持有74張才能每月獲得1萬元被動收入。

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。 下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。