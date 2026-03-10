快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A首配息0.41元…想月領1萬元被動收入要存幾張？本金試算全公開

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00981A首次配息0.41元，若想達成月領1萬元的目標需持有74張，棒棒建議趁股價修正時分批布局以降低本金門檻並掌握長線超額報酬。記者曾吉松／攝影
00981A首次配息0.41元，若想達成月領1萬元的目標需持有74張，棒棒建議趁股價修正時分批布局以降低本金門檻並掌握長線超額報酬。記者曾吉松／攝影

主動統一台股增長（00981A）首次配息，如果想達成每月1萬元的被動收入，本金要準備多少？

不給模糊空間，直接幫大家拆解「不同進場成本」的試算對照表！

核心數據大拆解

被動收入：每月領1萬等於每季領3萬元

配息基準：每季配息0.41元，等於每張領410元

達標張數：總計需持有74張（無條件進位）

股價波動vs投入門檻

從市場波動來看，主動型 ETF 的進場點對本金影響巨大：

3/2 公告價（20.09元）：總投入148.6萬，單次配息率2.04%

3/4 修正價（18.63元）： 總投入137.8萬，單次配息率衝上2.20%

3/6 回升價（19.78元）： 總投入146.3萬，單次配息率2.07%

短短三天，同樣買74張，本金差距高達10.8萬！ 若跌破至17.5元，本金只需約129.5萬元。

關於00981A

主動型ETF靠的是經理人的選股眼光，年化殖利率推算至少約8%，這在目前的台股市場中非常有競爭力。

只不過這檔ETF我給予的定位是資本利得為主，股息為輔。主動型 ETF的核心價值，不在於死守那幾%的配息，而在於經理人能否在波動中「抓到反彈領頭羊」。

雖然3/4出現了甜甜價，但主動型產品更看重長期的超額報酬。近期市場動盪不安，建議分批布局，才不會被高點套牢腳麻停住而錯失長線行情。

如果00981A真的見到17字頭以下，你是會蓋牌，還是分批撿便宜呢 ?

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 季配息 主動型 本金

延伸閱讀

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

遇大跌想逢低布局？009804限重30％機制精準卡位AI與重電補漲行情

相關新聞

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息的特性有利於長期淨值成長，雖然對於需要現金流的投資人，如退休族可能不便。

百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

00919這次提高配息0.78元，以100張計算，00919這次入帳78,000元。 杉本不會急著花掉，而是讓這筆現金回到市場裡繼續工作，規劃將其中一部分加碼00918兩張、再配置009816三張，讓資金在高股息與市值型之間形成一種平衡的節奏。 股息不是終點，而是資產循環的起點。 主要有3個策略：

40檔變50檔還納入神山！00929這3大轉骨神操作…股添樂：今年默默跑贏一堆高股息

復華台灣科技優息（00929）的最新配息回升至每單位0.11元，年化殖利率近7%。

00981A首配息0.41元…想月領1萬元被動收入要存幾張？本金試算全公開

主動型ETF 00981A首次配息，每季配息0.41元，需持有74張才能每月獲得1萬元被動收入。

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。 下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。