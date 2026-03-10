00981A首配息0.41元…想月領1萬元被動收入要存幾張？本金試算全公開

主動統一台股增長（00981A）首次配息，如果想達成每月1萬元的被動收入，本金要準備多少？

不給模糊空間，直接幫大家拆解「不同進場成本」的試算對照表！

核心數據大拆解

股價波動vs投入門檻

從市場波動來看，主動型 ETF 的進場點對本金影響巨大：

3/2 公告價（20.09元）：總投入148.6萬，單次配息率2.04% 3/4 修正價（18.63元）： 總投入137.8萬，單次配息率衝上2.20% 3/6 回升價（19.78元）： 總投入146.3萬，單次配息率2.07%

短短三天，同樣買74張，本金差距高達10.8萬！ 若跌破至17.5元，本金只需約129.5萬元。

關於00981A

主動型ETF靠的是經理人的選股眼光，年化殖利率推算至少約8%，這在目前的台股市場中非常有競爭力。

只不過這檔ETF我給予的定位是資本利得為主，股息為輔。主動型 ETF的核心價值，不在於死守那幾%的配息，而在於經理人能否在波動中「抓到反彈領頭羊」。

雖然3/4出現了甜甜價，但主動型產品更看重長期的超額報酬。近期市場動盪不安，建議分批布局，才不會被高點套牢腳麻停住而錯失長線行情。

如果00981A真的見到17字頭以下，你是會蓋牌，還是分批撿便宜呢 ?

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。