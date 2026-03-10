00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。

下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

元大高股息（0056）一月配息，它的薪資底薪很高，當時的績效獎金不錯，不過為了健康穩定，配息維持0.866元。

國泰永續高股息（00878）二月配息，它的薪資底薪不高，當時的績效獎金也不錯，同樣為了健康穩定，配息只從0.40元微調至0.42元，像是領到不錯的獎金之後帶家人出門旅遊，很OK，慰勞自己但不要奢侈，畢竟績效獎金不是把把都有。

如今換到了00919，薪資底薪最低，但目前的績效獎金很高，結果是配息金額立刻大幅調高44.4%，像是領到不錯的獎金之後立馬貸鉅款買好車（注意，不是全款支付，是「貸款」享受）？！

呵呵，知道00919的風格是基於維持甚至擴大基金規模而習慣「招行險著」，因此這一把的調高配息雖不建議但也不意外，但是配息金額竟然猛拉至歷史最高水準，也把年化殖利率驟升至將近13%，對投資者當然是喜形於色的驚喜，不過對旁觀者而言更多的是憂心忡忡的驚嚇...

◎感謝 超馬芭樂 - 賤芭樂 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。