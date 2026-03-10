快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

聯合新聞網／ 超馬芭樂 - 賤芭樂
群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日。記者曾吉松／攝影
群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日。記者曾吉松／攝影

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。

下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

元大高股息（0056）一月配息，它的薪資底薪很高，當時的績效獎金不錯，不過為了健康穩定，配息維持0.866元。

國泰永續高股息（00878）二月配息，它的薪資底薪不高，當時的績效獎金也不錯，同樣為了健康穩定，配息只從0.40元微調至0.42元，像是領到不錯的獎金之後帶家人出門旅遊，很OK，慰勞自己但不要奢侈，畢竟績效獎金不是把把都有。

如今換到了00919，薪資底薪最低，但目前的績效獎金很高，結果是配息金額立刻大幅調高44.4%，像是領到不錯的獎金之後立馬貸鉅款買好車（注意，不是全款支付，是「貸款」享受）？！

呵呵，知道00919的風格是基於維持甚至擴大基金規模而習慣「招行險著」，因此這一把的調高配息雖不建議但也不意外，但是配息金額竟然猛拉至歷史最高水準，也把年化殖利率驟升至將近13%，對投資者當然是喜形於色的驚喜，不過對旁觀者而言更多的是憂心忡忡的驚嚇...

◎感謝 超馬芭樂 - 賤芭樂 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

相關新聞

00919配0.78元創新高...驚喜還驚嚇？專家點「招行險著」：旁觀者看了憂心忡忡

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）公告預估配發金額為0.78元，除息日為3月17日，配息發放日為2026年4月14日，本次預估配息金額創下成立以來新高（前二季均為0.54元），以3月2日收盤價24.34元來計算，年化配息率高達12.82%。 下圖的(B)是收益平準金，內涵幾乎全都是現金股利，去年第三季領到息，到現在剩下0.46元，這個數字不怎麼會變動（4/14之後會再下降），所以(B)是收益平準金不妨當作薪資底薪；(C)是資本損益平準金，內涵可說是未實現的資本利得，這個數字是看行情變化，行情好就高，行情不好就低，所以(C)是資本損益平準金可以當成績效獎金。

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

00981A首配0.41！16日最後買進 專家：優勢仍是超額報酬...可當衛星配置

00981A首次配息0.41元，自上市以來一直深受投資人關注的統一台股增長主動式 ETF（00981A） ，已於3月2日公布上市以來第一次配息，重點資訊如下： 每單位預計配發：0.41元 除息日：2026年3月17日 最後買進日：2026年3月16日 收益發放日：2026年4月10日 配息頻率：季配息（3、6、9、12月）

1.6兆資金大挪移！0050與006208成分股洗牌…稀飯：統一超、萬海遭剔除

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）換股結果出爐，五檔科技股新納入，新增成分股皆與AI產業鏈相關。剔除的傳產與航運股如統一超、萬海，顯示資金重心轉向AI供應鏈。

台股昨盤中跌近2000點！陳重銘帳面「蒸發8位數」：分批布局0050、009816或公股金控

台股昨日盤中曾跌近2000點，投資達人陳重銘建議可分批布局指數型ETF如0050與009816，並強調金融股具防禦性。面對劇烈市場波動，保持耐心尋找投資機會至關重要。

0050挫逾4.2％叫大跌？連「修正」都稱不上…小資yp揭1575％暴賺密碼：能先承受43%的跌幅

台股昨日震盪，元大台灣50（0050）跌幅逾4.2%，但歷史數據顯示，這樣的跌幅屬於小幅波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。