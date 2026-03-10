009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依在影音中提到，有一檔ETF雖然並非高股息產品，但配息與填息表現相對突出，整體表現也較為耐震。她指出，該ETF上市一年以來的含息報酬率已接近60%，同時透過配息機制，讓投資人兼顧現金流與資本利得。

詹璇依表示，這檔ETF之所以受到關注，在於兼顧收益吸收與穩健成長性。她形容其表現「堪稱配息的資優生」，並指出不少投資人看到具有收益吸收機制的產品時，第一個問題往往就是「什麼時候配息」。

她進一步說明，一般ETF通常需要成立滿120天後，才能開始分配收益。以保德信市值動能50（009803）為例，該ETF於去年3月掛牌，並在去年第三季、也就是9月進行第一次除息。

據她的說法，009803首次除息的年化報酬率為6.43%，單次配息為0.1904元，並在5個交易日完成填息。到了第四季，年化配息率進一步超過7%，單次配息提高至0.22元，同樣在4個交易日完成填息。

詹璇依指出，配息金額從0.19元提升至0.22元，顯示配息水準呈現成長趨勢，使009803在市值型ETF中名列前茅，同時具備快速填息的特性；至於2026年第一季的除息表現，她認為也值得投資人持續關注。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。