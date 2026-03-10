00981A首配0.41！16日最後買進 專家：優勢仍是超額報酬...可當衛星配置

00981A首次配息0.41元，自上市以來一直深受投資人關注的統一台股增長主動式 ETF（00981A） ，已於3月2日公布上市以來第一次配息，重點資訊如下：

每單位預計配發：0.41元 除息日：2026年3月17日 最後買進日：2026年3月16日 收益發放日：2026年4月10日 配息頻率：季配息（3、6、9、12月）

以公告當時股價估算，單次配息率約2.04%，推估年化配息率有機會超過8%。

主動式 ETF 我怎麼看？

很多人會問我：主動式 ETF 是不是報酬率比較高？我會這樣回答：主動式ETF的核心優勢，不在「配息高低」，而在於基金經理人是否有能力創造超額報酬。

配息反而不是重點，真正重要的是：

1.成分股調整能力 2.產業趨勢敏銳精準判斷 3.風險控管能力 4.基金經理人過去實際操盤的表現（例如：00981A的經理人過去是統一奔騰基金的經理人，有過去優異的績效表現可以參考評估）

如果長期績效穩定，配息自然水到渠成。

小資投資人該怎麼思考？以我自己的核心＋衛星策略來說：市值型ETF當核心（例如：0050、006208、00922、009816...）、主動式ETF可當「衛星配置」，它的角色不是取代核心資產，而是提升組合彈性與潛在成長性。

如果未來市場輪動加快，主動調整的優勢就會更明顯。

老師因為長期ETF教學的關係（會親自買不同投信發行的ETF做為研究）很多新的ETF自己在募集時就會小額認購，之後再慢慢觀察上市表現後依照實際表現再做投資佈局參考（例如：老師從10張慢慢往上加），或是也可以考慮用定期定額的方式投資，可以分散買進成本及風險。

給小資族的一句話：不要只看「年化8%」就衝進去，你要問自己三個問題：

1.你能接受主動式ETF的波動嗎？ 2.你了解主動式與被動式差異嗎？ 3.這檔 ETF 在你資產配置中扮演什麼角色？

這些問題想清楚後就會做出適合你的投資選擇。因為投資不是隨波逐流追熱度，而是打造能長期陪你走、適合你的投資策略。

◎感謝 Dr.Selena(楊倩琳博士） 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。