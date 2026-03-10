1.6兆資金大挪移！0050與006208成分股洗牌…稀飯：統一超、萬海遭剔除

＊原文發文時間為3月7日

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）所追蹤的「臺灣50指數」季度換股結果正式出爐，本次採5進5出！

新納入的個股為金像電（2368）、鴻勁（7769）、京元電子（2449）、欣興（3037）以及華邦電（2344）；被剔除的則是貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）與萬海（2615）。

同時，華城（1519）、創意（3443）、南電（8046）、藥華藥（6446）與力積電（6770）則被列為候補成分股。

新納入的五檔都是科技股，而且幾乎都圍繞在AI產業鏈。不論是PCB相關的欣興與金像電、封測廠京元電子，或是記憶體族群的華邦電，都與AI需求成長緊密相連。

就連凱基台灣TOP 50（009816）這次的調整，也同步提高AI相關產業的比重。

這背後其實說明了一件事，台股的市值正在重新排序。資金明顯往AI供應鏈集中。

至於候補成分股，例如華城與南電，主要是為了因應成分股若出現下市、被收購或重大變動時能即時遞補。它們市值多落在排名40至60名之間，也是具備納入台灣50指數的名單。

而這次被剔除的統一超、萬海等個股，某種程度反映出傳產與航運在市值排名上的相對後退，但這並不代表公司經營出現問題。例如貿聯-KY今年前兩個月營收仍年增約31%，基本面並非出了問題，而是市值競賽中被更強勢的族群超越。

另外像康霈，目前市值已滑落至50名之後，但尚未跌出60名門檻。若未來排名持續下滑，就有可能在下一次調整時被擠出0050。

別忘了，0050與006208兩檔合計規模約1.6兆元。這樣的資金在換股時，影響力不小，短線成交量與波動都可能放大。

如果你剛好持有這些新舊成分股，最近盤勢震盪可能會比較有感，記得多留意量價變化。

不知道你怎麼看這次的換股結果？你覺得AI濃度提高，是順勢而為，還是已經開始有點過熱了呢？

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。