快訊

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

月付20萬生活費！四連霸議員遭爆豪宅包養寫真網紅 金錢攻勢搶人女友

新手機剛買20天！巴西男遭猛犬圍攻 電池意外爆炸逃過一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

1.6兆資金大挪移！0050與006208成分股洗牌…稀飯：統一超、萬海遭剔除

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
0050與006208追蹤的台灣50指數公布最新5進5出換股名單，全面重押AI供應鏈並剔除部分傳產航運股，高達1.6兆元的資金調整。圖／本報系資料照片
0050與006208追蹤的台灣50指數公布最新5進5出換股名單，全面重押AI供應鏈並剔除部分傳產航運股，高達1.6兆元的資金調整。圖／本報系資料照片

＊原文發文時間為3月7日

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）所追蹤的「臺灣50指數」季度換股結果正式出爐，本次採5進5出！

新納入的個股為金像電（2368）、鴻勁（7769）、京元電子（2449）、欣興（3037）以及華邦電（2344）；被剔除的則是貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）與萬海（2615）。

同時，華城（1519）、創意（3443）、南電（8046）、藥華藥（6446）與力積電（6770）則被列為候補成分股

新納入的五檔都是科技股，而且幾乎都圍繞在AI產業鏈。不論是PCB相關的欣興與金像電、封測廠京元電子，或是記憶體族群的華邦電，都與AI需求成長緊密相連。

就連凱基台灣TOP 50（009816）這次的調整，也同步提高AI相關產業的比重。

這背後其實說明了一件事，台股的市值正在重新排序。資金明顯往AI供應鏈集中。

至於候補成分股，例如華城與南電，主要是為了因應成分股若出現下市、被收購或重大變動時能即時遞補。它們市值多落在排名40至60名之間，也是具備納入台灣50指數的名單。

而這次被剔除的統一超、萬海等個股，某種程度反映出傳產與航運在市值排名上的相對後退，但這並不代表公司經營出現問題。例如貿聯-KY今年前兩個月營收仍年增約31%，基本面並非出了問題，而是市值競賽中被更強勢的族群超越。

另外像康霈，目前市值已滑落至50名之後，但尚未跌出60名門檻。若未來排名持續下滑，就有可能在下一次調整時被擠出0050。

別忘了，0050與006208兩檔合計規模約1.6兆元。這樣的資金在換股時，影響力不小，短線成交量與波動都可能放大。

如果你剛好持有這些新舊成分股，最近盤勢震盪可能會比較有感，記得多留意量價變化。

不知道你怎麼看這次的換股結果？你覺得AI濃度提高，是順勢而為，還是已經開始有點過熱了呢？

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 009816凱基台灣TOP50 成分股 ETF 8046南電 6770力積電 市值型 華邦電 萬海

延伸閱讀

昨大跌1,489點…0050慫恿ALL IN害人套牢？清流君：年初就持有至今仍賺11％

0050挫逾4.2％叫大跌？連「修正」都稱不上…小資yp揭1575％暴賺密碼：能先承受43%的跌幅

台股昨盤中跌近2000點！陳重銘帳面「蒸發8位數」：分批布局0050、009816或公股金控

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

相關新聞

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

00981A首配0.41！16日最後買進 專家：優勢仍是超額報酬...可當衛星配置

00981A首次配息0.41元，自上市以來一直深受投資人關注的統一台股增長主動式 ETF（00981A） ，已於3月2日公布上市以來第一次配息，重點資訊如下： 每單位預計配發：0.41元 除息日：2026年3月17日 最後買進日：2026年3月16日 收益發放日：2026年4月10日 配息頻率：季配息（3、6、9、12月）

1.6兆資金大挪移！0050與006208成分股洗牌…稀飯：統一超、萬海遭剔除

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）換股結果出爐，五檔科技股新納入，新增成分股皆與AI產業鏈相關。剔除的傳產與航運股如統一超、萬海，顯示資金重心轉向AI供應鏈。

台股昨盤中跌近2000點！陳重銘帳面「蒸發8位數」：分批布局0050、009816或公股金控

台股昨日盤中曾跌近2000點，投資達人陳重銘建議可分批布局指數型ETF如0050與009816，並強調金融股具防禦性。面對劇烈市場波動，保持耐心尋找投資機會至關重要。

0050挫逾4.2％叫大跌？連「修正」都稱不上…小資yp揭1575％暴賺密碼：能先承受43%的跌幅

台股昨日震盪，元大台灣50（0050）跌幅逾4.2%，但歷史數據顯示，這樣的跌幅屬於小幅波動。

昨大跌1,489點…0050慫恿ALL IN害人套牢？清流君：年初就持有至今仍賺11％

台股昨日大跌，投資人對「ALL IN」策略再度提出質疑。不過，持有元大台灣50（0050）的投資人若包括配息，總報酬仍達11%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。