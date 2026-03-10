快訊

台股長線多頭趨勢未變 主動統一台股增長 ETF 獲買盤青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主動統一台股增長（00981A）9日爆出超過44萬張成交量，零股盤中及盤後交易量也排在前五名，獲投資人青睞。10日股價開高走高。

近日美國、以色列與伊朗軍事衝突擴大，荷莫茲海峽的能源運輸受阻推升國際油價，投資人擔心通膨上升可能壓抑企業獲利與經濟成長，市場避險情緒升高，全球股市也出現回檔。統一投信表示，美國經濟穩步成長、聯準會預計維持降息循環、AI產業成長仍強勁，加上美國選舉年有望出現財政政策利多，使美股長線多頭趨勢有望延續。台灣產業發展方向和美國一致，經濟有機會隨著美國景氣復甦而持續成長，帶動台股長線震盪向上。

加權指數從２月底的收盤高點回落至9日收盤，跌幅已接近一成。統一投信表示，以主動式台股基金來說，遇到市場大幅震盪，投研團隊可即時檢視持股，並依據市況及股票評價，採取擇優汰弱的選股策略，靈活調整投資組合。在長線多頭趨勢不變的背景下，股市短線修正反而提供逢低進場機會，投資人可分批布局優質的主動式台股基金，趁機累積更多投資資本，參與後續股市反彈及多頭重啟的行情。

統一投信表示，從基本面來看，美國經濟持續復甦，加上2026年將舉行期中選舉，美國政府有望推出更多財政政策，為股市表現提供支撐。AI產業長期成長趨勢未變，市場對算力需求有增無減。美國雲端服務巨頭對自研晶片的投資力道增加，輝達也持續推出新版高階晶片，帶動相關零組件規格升級及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。

貨幣政策方面，面對國際油價大幅上升，市場憂慮通膨升溫可能改變聯準會貨幣政策走向。統一投信指出，若中東戰爭如美國預期在短期內降溫，油價將會從高點大幅回跌，對通膨影響也會降低。而且，日前聯準會理事華勒表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限，聯準會更關注剔除食品與能源價格後的核心通膨，以作為利率決策依據。因此，聯準會新主席華許上任後，預計也將維持降息趨勢，為股市帶來資金利多。

統一投信分析，從技術面來看，台股自2025年下半年以來已上漲超過9,000點，累積不少獲利了結賣壓。因此，在戰事初期對市場影響最大時，股市趁機進行技術性修正。目前加權指數已回檔至接近季線，預計將有初步支撐，後續將轉為在季線附近，進行大箱型區間整理。今年是美國選舉年，依過去經驗，美股選後通常有機會重啟多頭走勢。台股與美股表現亦步亦趨，震盪後亦有機會再次走高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

