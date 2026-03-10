快訊

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

月付20萬生活費！四連霸議員遭爆豪宅包養寫真網紅 金錢攻勢搶人女友

新手機剛買20天！巴西男遭猛犬圍攻 電池意外爆炸逃過一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌顯韌性 這檔 ETF 展現結構均衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受中東衝突與油價震盪衝擊，台股近期盤中劇烈波動，權值股首當其衝。儘管地緣政治風險推升通膨疑慮，但台灣經濟具備低能源權重優勢，且1月外銷訂單展現60.1%的強勁成長，顯示基本面依然穩健。在避險情緒升溫之際，市場資金開始重新檢視市值型 ETF 的組成架構，具備均衡配置特性的聯邦台灣精彩50（009804）在震盪盤勢中展現出更強的防禦韌性。

聯邦投信表示，與傳統市值型ETF不同，在009804成分股單一權值股持有30%上限的機制下，拉高其餘49檔權值股的比重。當市場面臨國際事件干擾大跌，迎來逢低加碼好時機時，台灣最大龍頭股股東除了可加碼自身持股外，更可藉由009804更高比例的「其他49檔龍頭強兵」發揮快速加碼台灣50的優勢。市場跌深通常是加碼好時機，009804在台灣最大龍頭股以外49檔權值股的高比重，恰好讓持有台灣最大龍頭股的投資人可以迅速加碼「其他49檔龍頭強兵」。

聯邦投信指出，進入反彈階段時，009804的配置邏輯則轉化為全方位的動能。投資人不只能同步參與半導體領頭羊的漲幅，能精準捕捉到如AI伺服器、散熱、重電及機器人等題材股的補漲機會。在電子與非電子產業輪動的格局下，009804能廣泛吸收不同領域龍頭企業的成長紅利，表現出比單一重壓型 ETF 更具韌性。隨利空逐步消化，具備「結構均衡」優勢的 009804，將是投資人卡位台股中長期成長軌道的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 投資人 地緣政治風險 權值股

延伸閱讀

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略

相關新聞

009803非高股息卻配出7％年化…兼顧現金流與資本利得！詹璇依：最快4天填息

財經主持人詹璇依指出，保德信市值動能50（009803）雖非高股息產品，卻實現年化超過7%的配息，該ETF上市一年以來含息報酬率接近60%。

00981A首配0.41！16日最後買進 專家：優勢仍是超額報酬...可當衛星配置

00981A首次配息0.41元，自上市以來一直深受投資人關注的統一台股增長主動式 ETF（00981A） ，已於3月2日公布上市以來第一次配息，重點資訊如下： 每單位預計配發：0.41元 除息日：2026年3月17日 最後買進日：2026年3月16日 收益發放日：2026年4月10日 配息頻率：季配息（3、6、9、12月）

1.6兆資金大挪移！0050與006208成分股洗牌…稀飯：統一超、萬海遭剔除

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）換股結果出爐，五檔科技股新納入，新增成分股皆與AI產業鏈相關。剔除的傳產與航運股如統一超、萬海，顯示資金重心轉向AI供應鏈。

台股昨盤中跌近2000點！陳重銘帳面「蒸發8位數」：分批布局0050、009816或公股金控

台股昨日盤中曾跌近2000點，投資達人陳重銘建議可分批布局指數型ETF如0050與009816，並強調金融股具防禦性。面對劇烈市場波動，保持耐心尋找投資機會至關重要。

0050挫逾4.2％叫大跌？連「修正」都稱不上…小資yp揭1575％暴賺密碼：能先承受43%的跌幅

台股昨日震盪，元大台灣50（0050）跌幅逾4.2%，但歷史數據顯示，這樣的跌幅屬於小幅波動。

昨大跌1,489點…0050慫恿ALL IN害人套牢？清流君：年初就持有至今仍賺11％

台股昨日大跌，投資人對「ALL IN」策略再度提出質疑。不過，持有元大台灣50（0050）的投資人若包括配息，總報酬仍達11%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。