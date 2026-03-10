台股大跌顯韌性 這檔 ETF 展現結構均衡

受中東衝突與油價震盪衝擊，台股近期盤中劇烈波動，權值股首當其衝。儘管地緣政治風險推升通膨疑慮，但台灣經濟具備低能源權重優勢，且1月外銷訂單展現60.1%的強勁成長，顯示基本面依然穩健。在避險情緒升溫之際，市場資金開始重新檢視市值型 ETF 的組成架構，具備均衡配置特性的聯邦台灣精彩50（009804）在震盪盤勢中展現出更強的防禦韌性。

聯邦投信表示，與傳統市值型ETF不同，在009804成分股單一權值股持有30%上限的機制下，拉高其餘49檔權值股的比重。當市場面臨國際事件干擾大跌，迎來逢低加碼好時機時，台灣最大龍頭股股東除了可加碼自身持股外，更可藉由009804更高比例的「其他49檔龍頭強兵」發揮快速加碼台灣50的優勢。市場跌深通常是加碼好時機，009804在台灣最大龍頭股以外49檔權值股的高比重，恰好讓持有台灣最大龍頭股的投資人可以迅速加碼「其他49檔龍頭強兵」。

聯邦投信指出，進入反彈階段時，009804的配置邏輯則轉化為全方位的動能。投資人不只能同步參與半導體領頭羊的漲幅，能精準捕捉到如AI伺服器、散熱、重電及機器人等題材股的補漲機會。在電子與非電子產業輪動的格局下，009804能廣泛吸收不同領域龍頭企業的成長紅利，表現出比單一重壓型 ETF 更具韌性。隨利空逐步消化，具備「結構均衡」優勢的 009804，將是投資人卡位台股中長期成長軌道的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。