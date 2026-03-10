台股昨盤中跌近2000點！陳重銘帳面「蒸發8位數」：分批布局0050、009816或公股金控

＊原文發文時間為3月9日

投資達人「不敗教主」陳重銘在影音中談到，近期市場劇烈震盪，甚至出現單日大跌約2000點的情況。他指出，目前市場觀察的重點仍在中東局勢，投資人需持續關注是否出現更進一步的軍事衝突。

陳重銘表示，目前尚未看到地面部隊直接衝突的跡象，因為一旦進入地面戰，相關成本將非常龐大。不過他指出，伊朗方面並不會被動承受攻擊，因此可能透過導彈等方式回應。這樣的局勢也影響能源市場，部分產油國減產，主要原因在於油品運輸受阻，「油運不出來了，生產也沒有用」。

他進一步說明，油價上升可能推升通膨，這也會影響市場對利率政策的預期。原本市場預期聯準會在主席更替後可能降息，但若高油價帶動通膨升溫，「搞不好沒辦法降息，甚至要升息」。在這樣的環境下，持有債券的投資人可能需要再觀察一段時間。

至於投資策略，陳重銘指出，如果長期環境對債券不利，可以考慮調整配置，例如在股票價格相對便宜時分批進場，但同時提醒不要「亂接刀子」。他提到，金融股是一個可觀察的標的，尤其是公股金控防禦性較高，且金融股配息殖利率也可能優於部分債券。

另外，他也提到投資人若不想選股，可以透過指數型ETF布局，例如追蹤大盤的元大台灣50（0050）或凱基台灣TOP 50（009816）。他表示，0050台積電權重較高，而009816則與大盤權重較為接近。

談到自己面對大跌時的操作，陳重銘表示，若遇到市場出現像單日大跌2000點的情況，通常會考慮進場布局。他透露自己在大跌時多半直接買指數，甚至會使用兩倍槓桿產品，但同時仍會做好資金配置，保留部分現金。

不過他也提醒，兩倍槓桿商品波動較大，「漲起來很恐怖，下跌也很恐怖」，投資人若沒有相關經驗，可以選擇指數ETF，例如：0050或009816，或是金融股等較為穩定的標的。

最後他表示，股市大跌時市場情緒容易恐慌，但有時候也是投資機會。他坦言自己當天帳面資產「八位數就不見了」，仍提醒投資人不要過度恐慌，保持耐心等待機會。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。