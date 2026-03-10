快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

0050挫逾4.2％叫大跌？連「修正」都稱不上…小資yp揭1575％暴賺密碼：能先承受43%的跌幅

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
面對0050單日下跌4.2%，歷史數據證明恐慌賣出恐導致長線報酬腰斬，因此持續定期定額且維持現狀不作為才是獲利關鍵。記者胡經周／攝影
面對0050單日下跌4.2%，歷史數據證明恐慌賣出恐導致長線報酬腰斬，因此持續定期定額且維持現狀不作為才是獲利關鍵。記者胡經周／攝影

＊原文發文時間為3月10日

今天台股下跌，元大台灣50（0050）跌了超過 4.2%。你的心臟還好嗎？

其實0050自成立以來，含股息再投入的總報酬超過1,575%，年化報酬率大約13.2%。但這段期間，最差的年度跌了43.2%。你必須承受43%的跌幅，才有機會換到1,575%的報酬。

這就是股市給長期投資人的價格。​

至於今天下跌4%，統計上連「修正」都稱不上。單日的下跌幅度，也排不上歷史前30名。

而0050歷史上超過20%的熊市下跌，出現過至少7次，最大的一次在2008年，跌了將近56%。

每一次看起來都像世界末日，但每一次，市場最終都會再次突破新高。

那恐慌賣出的代價有多大？​

0050過去將近23年完全不動，總報酬1,575%。但如果你因為害怕而賣出，錯過漲幅最大的10個交易日，總報酬直接腰斬，剩722%。

這是錯過10天而已哦。​

但偏偏這些「最佳交易日」，幾乎都發生在市場最恐慌的時候，最大的反彈，緊跟在最大的下跌之後。

賣在恐慌的人，註定錯過反彈。

不過，定期定額的投資人，今天其實可以偷笑。

因為同樣的金額，買到更多單位數。你根本就不需要預測底部在哪裡，持續扣款本身就是最好的策略。​

所以，今天完全不需要做任何決定。

不用加碼，不用停損，不用打開看盤軟體。什麼都不做，就對了。​

Stay the course.

◎感謝 小資yp投資理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

