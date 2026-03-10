聽新聞
昨大跌1,489點…0050慫恿ALL IN害人套牢？清流君：年初就持有至今仍賺11％
＊原文發文時間為3月10日
今天台股大跌，又見「ALL IN害人套牢之說」。
但年初持有元大台灣50（0050）的投資人，即使經歷今天這種下跌，加上配息，含息總報酬還是有11%左右。
所以很多時候你以為的「撿便宜」，其實還更貴！
我自己跑過台股196種「逢低買進」策略，各種不同觸發訊號、跌幅、時長，基本都完全不奏效。
真正重要的，從來不是每次下跌都懷疑人生，而是你有沒有想清楚自己的策略，然後在波動來的時候，還願不願意留在市場裡。
所以與其被短期漲跌牽著走，不如把重點放回更重要的事：
留在市場，持續買進！
如果剛好遇到大跌，手上又有閒錢、有多的現金流、有新增所得，那就把它當成一次用更便宜價格累積資產的機會。
投資本來就不是一條永遠舒服的路，但很多時候，真正把人帶到終點的，不是猜高低，而是願意撐過波動，繼續走下去。
◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
