台股重挫 ETF買氣紅不讓

台股昨（9）日重挫4.4%，不過投資人勇於進場，統計ETF成交量前五大都是台股ETF，其中凱基台灣TOP50爆出71.5萬張，元大台灣50（0050）以54.2萬張緊追在後，主動統一台股增長達44.8萬張、群益台灣精選高息、元大台灣50反1各成交42.6萬張、21.5萬張。

以類型來看，投資人加碼以市值型ETF為首選，再來是目前規模最大的主動式台股ETF，而高股息型、反向台股ETF也受到青睞。

如以成交金額來看，元大台灣50單日成交金額達394億元，再改寫歷史新高。統計本波下跌之前，元大台灣50單日成交金額最高出現在2025年11月21日，當日下跌3.3%，後續三個月含息漲幅為31%。

此外，元大台灣50反1上漲4.9%收在14.82元，成交量居第五大。不過法人指出，目前台股還是上行趨勢，且內資低接買盤強勁，不建議投資人在黑天鵝事件開始反映後才追進反向ETF。

凱基台灣TOP50研究團隊表示，回顧過去半世紀地緣衝突，從石油危機到俄烏戰爭，市場短期的下挫往往為長線資金創造極佳進入點；建議投資人回歸基本面布局，分散配置、分批累積、放眼長期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。