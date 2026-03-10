快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

台股重挫 ETF買氣紅不讓

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股昨（9）日重挫4.4%，不過投資人勇於進場，統計ETF成交量前五大都是台股ETF，其中凱基台灣TOP50爆出71.5萬張，元大台灣50（0050）以54.2萬張緊追在後，主動統一台股增長達44.8萬張、群益台灣精選高息、元大台灣50反1各成交42.6萬張、21.5萬張。

以類型來看，投資人加碼以市值型ETF為首選，再來是目前規模最大的主動式台股ETF，而高股息型、反向台股ETF也受到青睞。

如以成交金額來看，元大台灣50單日成交金額達394億元，再改寫歷史新高。統計本波下跌之前，元大台灣50單日成交金額最高出現在2025年11月21日，當日下跌3.3%，後續三個月含息漲幅為31%。

此外，元大台灣50反1上漲4.9%收在14.82元，成交量居第五大。不過法人指出，目前台股還是上行趨勢，且內資低接買盤強勁，不建議投資人在黑天鵝事件開始反映後才追進反向ETF。

凱基台灣TOP50研究團隊表示，回顧過去半世紀地緣衝突，從石油危機到俄烏戰爭，市場短期的下挫往往為長線資金創造極佳進入點；建議投資人回歸基本面布局，分散配置、分批累積、放眼長期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 台股 投資人

相關新聞

台股昨（9）日重挫4.4%，不過投資人勇於進場，統計ETF成交量前五大都是台股ETF，其中凱基台灣TOP50（009816）爆出71.5萬張，元大台灣50以54.2萬張緊追在後，主動統一台股增長達44.8萬張、群益台灣精選高息、元大台灣50反1各成交42.6萬張、21.5萬張。

這兩檔ETF將走入歷史！4月中開始換上新名字交易

臺灣證券交易所公告，玉山金控併購保德信投信後，旗下玉山投信為存續公司，因此原發行之「保德信市值動能50」ETF（009803）及「保德信全球藍籌」ETF（009810），將自4月15日起基金名稱變更，中文簡稱並變更為「玉山市值動能50」及「玉山全球藍籌100」。

火上加油 掩護性買權策略再成台股ETF重點

受中東戰火升溫影響，國際油價也正式突破每桶百元大關，這種「火上加油」的局面，也導致3月9日亞洲股市全面重挫，台股盤中一度大跌超過2,000點，收盤下跌1489.12點，跌幅達4.43%。摩根資產管理表示，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，投資人對台股應採取長期操作策略，短期也可選擇有掩護性買權（Covered call）策略的台股ETF，做為持續參與台股的工具。

主動群益00997A 三大王牌策略掌握美股增長行情

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「主動群益美國增長（00997A）」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為新台幣10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

油價大漲！這檔石油ETF單日大漲逾三成、創歷史新高

美伊戰爭越演越烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，激勵國際油價強勢衝高，9日盤中布蘭特原油一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股9日亦出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

