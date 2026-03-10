快訊

雙位數高息 ETF 抗震

經濟日報／ 崔馨方

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

觀察近期將除息的ETF受益人變化，高配息產品吸引資金回流趨勢明顯，預估年化配息率站上10%的標的多呈現受益人數成長，顯示投資人偏好以股息對沖波動、降低持有期間的不確定性。在「震盪市況拚現金」的操作邏輯下，高息ETF成為短線資金的主要停泊去處。

其中，FT臺灣永續高息（00961）預估每單位配息0.122元、創新高，換算年化配息率達14.5%，居同類前段班，帶動受益人數單月增加10.32%。同屬雙位數配息率的國泰台灣領袖50採半年配，本次預估配息2元、年化配息率13.8%，受益人數月增10.31%；群益台灣精選高息預估年化配息率13.5%、受益人月增3.13%；大華優利高填息30的年化配息率約11.0%、受益人月增2.11%。

值得注意的是，統一台股增長預估年化配息率8.9%，但受益人數月增14.71%居表列最高，顯示投資人也同步考量產品定位、成分結構與波動承受度。

FT臺灣永續高息基金經理人江明鴻指出，部分產品先前漲幅較大、評價相對偏高，或配息水準與同類相比較「中性」，在戰事升溫、避險需求上升時，較易成為資金調節對象；資金則傾向流向殖利率更具吸引力、題材辨識度較高或成分更偏防禦標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

受益人數 地緣風險

相關新聞

台股重挫 ETF買氣紅不讓

台股昨（9）日重挫4.4%，不過投資人勇於進場，統計ETF成交量前五大都是台股ETF，其中凱基台灣TOP50（009816）爆出71.5萬張，元大台灣50以54.2萬張緊追在後，主動統一台股增長達44.8萬張、群益台灣精選高息、元大台灣50反1各成交42.6萬張、21.5萬張。

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

證交所獲選亞太最佳ETF交易所

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦的2026 Asia Asset Management ETF Awards，獲得「亞太區年度最佳ETF交易所」（ETF Exchange of the Year in Asia-Pacific）殊榮。

這兩檔ETF將走入歷史！4月中開始換上新名字交易

臺灣證券交易所公告，玉山金控併購保德信投信後，旗下玉山投信為存續公司，因此原發行之「保德信市值動能50」ETF（009803）及「保德信全球藍籌」ETF（009810），將自4月15日起基金名稱變更，中文簡稱並變更為「玉山市值動能50」及「玉山全球藍籌100」。

