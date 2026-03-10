快訊

00997A瞄準美股 23日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

群益投信推出主動式美股ETF新兵—主動群益美國增長（00997A），將在3月23日募集、預計4月14日掛牌上市，每股發行價10元，採季配息，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股。

觀察近月美股共同基金及美股相關主被動式ETF表現，摩根士丹利美國優勢、摩根士丹利美國增長、富蘭克林高科技、群益美國新創亮點、貝萊德美國增長型、PGIM Jennison 美國成長、復華美國新星基金等，績效皆達2.5%以上，表現突出。

另外，統計至9日，美股相關ETF方面，僅國泰網路資安、新光美國電力基建、群益道瓊美國地產、國泰標普低波高息、富邦基因免疫生技為正報酬，績效介於0.1%至4.7%之間；其餘包括：統一FANG+、富邦美國特別股、中信NASDAQ、國泰美國道瓊、兆豐洲際半導體、國泰費城半導體等跌幅介於1%至8%之間。

回顧歷史股市重大修正事件，2020年新冠疫情讓股市崩跌跌幅為33.9%，雖屬歷史前十大修正之一，但空頭僅持續一個月，且僅五個月便收復失土，主因AI題材帶動與貨幣寬鬆政策刺激下，市場修復速度顯著加快。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康產業輪動持續開創牛市格局。中長期來看，在經濟與企業獲利展望正向、企業投資限制和併購審查鬆綁，結合政策面，有助企業布局加速並帶動經濟和產業發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股重挫 ETF買氣紅不讓

台股昨（9）日重挫4.4%，不過投資人勇於進場，統計ETF成交量前五大都是台股ETF，其中凱基台灣TOP50（009816）爆出71.5萬張，元大台灣50以54.2萬張緊追在後，主動統一台股增長達44.8萬張、群益台灣精選高息、元大台灣50反1各成交42.6萬張、21.5萬張。

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

雙位數高息 ETF 抗震

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

證交所獲選亞太最佳ETF交易所

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦的2026 Asia Asset Management ETF Awards，獲得「亞太區年度最佳ETF交易所」（ETF Exchange of the Year in Asia-Pacific）殊榮。

這兩檔ETF將走入歷史！4月中開始換上新名字交易

臺灣證券交易所公告，玉山金控併購保德信投信後，旗下玉山投信為存續公司，因此原發行之「保德信市值動能50」ETF（009803）及「保德信全球藍籌」ETF（009810），將自4月15日起基金名稱變更，中文簡稱並變更為「玉山市值動能50」及「玉山全球藍籌100」。

