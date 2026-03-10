台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

回顧台股ETF交易表現，4日台股大跌1,494點，寫史上第三大收盤跌點時，台股ETF單日成交值首度衝破千億元大關，曾攀升至1,310.73億元；昨日台股盤中一度下殺2,070點，這是史上第二大盤中跌點，僅次於2025年4月7日的2,086點，也吸引買盤進場，單日成交額大翻倍，較前一個交易日大成長205.73%。

昨日台股ETF成交值前十大依序為元大台灣50的394.88億元、元大台灣50正2的99.76億元、群益台灣精選高息97.67億元、主動統一台股增長82.65億元、凱基台灣TOP 50的73.06億元、元大高股息56.54億元、富邦科技53.72億元、元大台灣50反1的32.26億元、國泰永續高股息30.24億元、國泰台灣領袖50的25.35億元。

以類型來看，熱門ETF仍以高股息三檔最多、一般市場指數型兩檔、主題型兩檔、因應市況靈活操作的槓反型有兩檔、主動式有一檔。

以個別ETF觀察，元大台灣50、主動統一台股增長的成交值都改寫掛牌來新高，推升台股ETF交易熱絡。

另據集保統計，台股ETF受益人數上周增加59.7萬人，總人數來到1,343.8萬人，連續六周創新高，突破1,300萬人。台股ETF受益人上周增加前五名，包括凱基台灣TOP50、元大台灣50、主動統一台股增長、富邦科技、群益台灣精選高息等。

法人分析，自美國總統川普關稅上路後，投資人已漸了解逢低加碼的反彈力道。因而台股本波開始回檔，資金便分批湧入一般市場指數ETF，其中，元大台灣50繼3日成交257.13億元、4日成交384.71億元後，9日再度以394.88億元，改寫歷史高；而積極型的投資人更是加碼槓桿型的元大台灣50正2，火力同步強大。

統一投信指出，目前加權指數已回檔至接近季線，預計將有初步支撐，後續將轉為在季線附近，進行大箱型區間整理。今年是美國選舉年，依過去經驗，美股選後常有機會重啟多頭走勢。台股與美股表現亦步亦趨，震盪後亦有機會再次走高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。