證交所獲選亞太最佳ETF交易所

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦的2026 Asia Asset Management ETF Awards，獲得「亞太區年度最佳ETF交易所」（ETF Exchange of the Year in Asia-Pacific）殊榮。

此次評比標準為上市ETF檔數、資產規模、成交量等成長情形，及ETF市場效率、跨境合作、投資人參與等，證交所於市場的貢獻獲得獎項肯定。

亞洲資產管理雜誌為1995年於香港創刊的財經雜誌，主要服務亞太區資產管理業者、退休基金及機構投資者，並每年都會舉辦Best of the Best Awards評選，過往證交所曾在此獎項評選於2016年及2019年獲AAM頒贈「亞太區最佳ETF交易所」殊榮。

此次AAM為凸顯ETF的重要性，將ETF Awards獨立評選，並表彰2025年表現優秀的ETF交易所、ETF經理人、ETF研究機構等，台灣亦有多家ETF資產管理機構獲獎。

截至2025年底，證交所上市的ETF資產規模飆升至4.6兆元，2025年成交值達7.2兆元，上市ETF數量增加至205檔。從2024年底到2025年底的一年間，上市於證交所的ETF資產規模增加36%，成交值成長8%，上市ETF數量擴增18%，表現相當亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。