火上加油 掩護性買權策略再成台股ETF重點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
地緣政治事件前後的台灣加權指數表現。(資料來源：彭博社，台灣證券交易所，FactSet，摩根資產管理。)
受中東戰火升溫影響，國際油價也正式突破每桶百元大關，這種「火上加油」的局面，也導致3月9日亞洲股市全面重挫，台股盤中一度大跌超過2,000點，收盤下跌1489.12點，跌幅達4.43%。摩根資產管理表示，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，投資人對台股應採取長期操作策略，短期也可選擇有掩護性買權（Covered call）策略的台股ETF，做為持續參與台股的工具。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，本輪市場動盪的主因來自於美、以、伊戰火持續延燒，伊朗最高領袖哈梅內伊於美以空襲中身亡，其次子穆吉塔巴接任領袖，因此市場預期伊朗將持續對美、以採取強硬路線。在此情境下，波動將成為常態，投資人要繫緊安全帶，如果台股ETF能善用掩護性買權策略，有機會市場的波動，轉換為權利金收益，協助投資人對沖台股下跌的衝擊。

00401A經理人沈馨表示，台股長期投資展望依舊樂觀，基本面尚未受到影響。台灣在AI供應鏈具備關鍵優勢，自2025年初以來，台股創新高次數已達38次。沈馨建議，短期若想避開市場波動，可選擇具有掩護性買權策略的台股ETF，分散風險、穩健布局。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，油價高檔能維持多久仍難以預測。以台股為例，在歷次地緣政治衝突中，可發現台股持續修正的交易日平均雖然為9天，但高低落差卻極大；儘管台股收復失地的平均時間雖為13天，但落差同樣也很大；可見在地緣衝突的背景下，國人對台股的投資必須要有風險意識，而掩護性買權的執行，也可協助投資人因應此類風險。

林雅慧認為，美方對打擊伊朗的目標尚不明確，軍事行動結束時點難以預料，能源價格飆升與市場回檔也將限制美國政府的政策空間。不過，根據歷史經驗，地緣衝突多屬短期事件，若戰事能快速平息，市場短期修正反而可能為長期投資創造機會。過去20年來，即使投資人買在台股高點，拉長至一年、三年、五年，投資回報依然亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

這兩檔ETF將走入歷史！4月中開始換上新名字交易

臺灣證券交易所公告，玉山金控併購保德信投信後，旗下玉山投信為存續公司，因此原發行之「保德信市值動能50」ETF（009803）及「保德信全球藍籌」ETF（009810），將自4月15日起基金名稱變更，中文簡稱並變更為「玉山市值動能50」及「玉山全球藍籌100」。

