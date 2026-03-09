新潤財報／2025年獲利15.22億元 每股賺7.81元、創近10年新高

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

2026-03-09 18:05