新潤財報／2025年獲利15.22億元 每股賺7.81元、創近10年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新潤（6186）9日公告，2025年稅後純益15.22億元，年增56.74%，每股稅後純益（EPS）7.81元，獲利創下近10年新高。另外，新潤將於6月23日召開股東會。

新潤去年在兩大案，包括南港「擎天森林」、土城「新潤青樺」合計總銷共93.6億元完工交屋下，推升全年營收以及獲利。

新潤目前在手銷售個案有新莊「森中央」、北投「士科大院」、桃園中壢「新潤潤青」、新北林口「世界都心」等，合計新潤可分回總銷達148.65億元。

其中新潤受惠輝達（NVIDIA）總部議題，在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。

展望未來，新潤指出，建案儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，且公司持續創造品牌力價值，為消費者打造空間有效利用的產品，於台灣房市自住的剛性需求市場，提高產品的競爭優勢，進而挹注公司業績表現。

相關新聞

永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

高雄建商永信建（5508）9日公布2025年財報，稅後純益為6.67億元，年減80.8%，每股純益3.07元。董事會擬配發現金股利約2.77元，以收盤價51.3元估算，現金殖利率約5.4%。

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

寬宏財報／2025年 EPS 18.83元創新高 擬配息18.7元、殖利率12%

寬宏藝術（6596）9日公告，2025年稅後純益7.15億元，年增243.13％，每股稅後純益（EPS）18.83元，創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬配發盈餘分配之現金股利每股17.7元，資本公積發放之現金每股1元，合計共18.7元，以今日收盤價147.5元計算，現金殖利率約12.6％。

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

