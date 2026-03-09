快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

主動群益00997A 三大王牌策略掌握美股增長行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
群益投信董事長賴政昇(中)、總經理陳明輝(左二)、資深執行副總林慧玟(右二)、投資處處長張菁惠(左一)、00997A經理人吳承恕(右一)。群益投信／提供
群益投信董事長賴政昇(中)、總經理陳明輝(左二)、資深執行副總林慧玟(右二)、投資處處長張菁惠(左一)、00997A經理人吳承恕(右一)。群益投信／提供

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「主動群益美國增長（00997A）」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為新台幣10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

群益投信主動式股票ETF研究團隊表示，近期在川普關稅政策與中東局勢動盪的干擾下，美股走勢呈現高檔震盪，不過在企業資本支出意願提升，有利美國經濟動能延續，加上企業獲利健康強韌，皆有助美股持續走在多頭軌道。

另方面，在題材眾多且市場不確定性也並存下，資金於各類股間輪動配置、積極尋求具備增長潛力的標的，也更加突顯主動操作、彈性調整的必要性。

主動群益美國增長（00997A）於選股上，集結美股三大王牌，採333黃金比例配置。第一張王牌著眼於引領全球AI科技發展與類股表現的美股科技七巨頭，瞄準AI算力與雲端服務商機。

第二張王牌則進一步網羅在AI商機百花齊放下，七巨頭以外之NASDAQ 100強勢科技增長股，囊括領域包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等等，更全面的掌握科技股脈動。

第三張王牌則再擴大範圍著重於非科技業的未來潛力增長股，諸如受惠於川普確立重塑美國太空政策的國防航太族群，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，亦有利於金融創新類股，一舉網羅美國全產業多元增長行情。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，若僅採被動投資，容易被指數規則侷限，透過主動式操作方能即時順應趨勢調整、創造超額報酬。

後市來看，在經濟與企業獲利展望正向，政策面結合貨幣寬鬆，除聯準會重啟購債，亦不排除有望再降息，產業政策則迎AI、航太國防發展計畫。

此外，企業投資限制和併購審查鬆綁，也有助企業布局加速並帶動經濟和產業發展，進而延續美股多頭趨勢。在此投資環境下，主動式美股ETF更有望協助投資人掌握美股產業脈動，作為參與美股長線行情的重要配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IPO 美股 美國經濟

延伸閱讀

台股長線多頭趨勢未變 法人：趁短線震盪逢低布局主動式台股基金

主動式台股商品 吸金

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

相關新聞

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

主動群益00997A 三大王牌策略掌握美股增長行情

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「主動群益美國增長（00997A）」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為新台幣10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

油價大漲！這檔石油ETF單日大漲逾三成、創歷史新高

美伊戰爭越演越烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，激勵國際油價強勢衝高，9日盤中布蘭特原油一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股9日亦出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。