快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪拉回就是機會 分批布局ETF掌握台股長線潛力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期受地緣政治風險升溫影響，全球金融市場波動加劇，台美股市也出現漲多後的獲利了結賣壓。不過，從歷史經驗觀察，多數地緣衝突對市場的影響集中在事件初期數周，股市通常在短期劇烈震盪後逐步回穩，資金也往往重新回流至原本的主流產業。市場普遍評估，本次衝突若在數周內趨緩並進入談判階段，對股市的衝擊將屬短期事件，反而提供投資人逢低布局的機會。

富邦科技（0052）ETF經理人洪珮甄表示，若觀察近年重大地緣政治事件，除2022年俄烏戰爭演變為長期衝突外，其餘事件多在一個月內逐步降溫。股市最大跌幅通常出現在衝突爆發初期，隨後便展開反彈行情，而資金多數重新回到原本的強勢產業。投資人反而應避免在市場波段低點過度恐慌出場。

從產業面來看，洪珮甄指出，AI仍是全球科技投資最重要的主軸。輝達已將2026年定調為矽光子技術商轉元年，帶動光通訊與高速傳輸產業鏈成為市場焦點。隨著AI模型訓練與推論需求快速提升，資料中心對高速互連的需求大幅增加，矽光子與CPO（共同封裝光學）技術將逐步成為AI基礎建設的重要核心。

台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，從晶圓代工、封裝測試、光通訊元件到關鍵材料，皆具備完整產業聚落優勢。隨著國內業者成立「矽光子產業聯盟」，加速推動光互聯與CPO技術發展，未來在AI資料中心高速傳輸市場中的競爭力將持續提升。此外，包括記憶體、連接器、被動元件、電源管理與封測等AI相關供應鏈，也有望持續受惠於全球AI算力需求擴張。

富邦投信指出，短期市場受到地緣政治與通膨預期影響，波動度可能提高，但若觀察美國是否派遣地面部隊、美元指數走勢以及VIX恐慌指數等關鍵指標，若VIX未衝高至極端水準並逐步回落，往往代表市場情緒逐步修復的重要訊號。

整體而言，在AI長期成長趨勢與台灣科技產業競爭力支撐下，台股中長線基本面仍具優勢。富邦投信建議，面對市場震盪，投資人可透過台股ETF作為核心配置工具，採取單筆分批或定期定額方式布局，在市場回檔時逐步累積部位，掌握AI科技浪潮帶動的長期成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

基礎建設 市場 俄烏戰爭 央行

延伸閱讀

台股長線多頭趨勢未變 法人：趁短線震盪逢低布局主動式台股基金

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

全球科技股基金 買氣旺 投資人逢低布局意願強勁

中東局勢擴大台股波動幅度 法人建議將波動轉化為成本優勢

相關新聞

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

主動群益00997A 三大王牌策略掌握美股增長行情

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「主動群益美國增長（00997A）」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為新台幣10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

油價大漲！這檔石油ETF單日大漲逾三成、創歷史新高

美伊戰爭越演越烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，激勵國際油價強勢衝高，9日盤中布蘭特原油一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股9日亦出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。