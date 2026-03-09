台股震盪拉回就是機會 分批布局ETF掌握台股長線潛力

近期受地緣政治風險升溫影響，全球金融市場波動加劇，台美股市也出現漲多後的獲利了結賣壓。不過，從歷史經驗觀察，多數地緣衝突對市場的影響集中在事件初期數周，股市通常在短期劇烈震盪後逐步回穩，資金也往往重新回流至原本的主流產業。市場普遍評估，本次衝突若在數周內趨緩並進入談判階段，對股市的衝擊將屬短期事件，反而提供投資人逢低布局的機會。

富邦科技（0052）ETF經理人洪珮甄表示，若觀察近年重大地緣政治事件，除2022年俄烏戰爭演變為長期衝突外，其餘事件多在一個月內逐步降溫。股市最大跌幅通常出現在衝突爆發初期，隨後便展開反彈行情，而資金多數重新回到原本的強勢產業。投資人反而應避免在市場波段低點過度恐慌出場。

從產業面來看，洪珮甄指出，AI仍是全球科技投資最重要的主軸。輝達已將2026年定調為矽光子技術商轉元年，帶動光通訊與高速傳輸產業鏈成為市場焦點。隨著AI模型訓練與推論需求快速提升，資料中心對高速互連的需求大幅增加，矽光子與CPO（共同封裝光學）技術將逐步成為AI基礎建設的重要核心。

台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，從晶圓代工、封裝測試、光通訊元件到關鍵材料，皆具備完整產業聚落優勢。隨著國內業者成立「矽光子產業聯盟」，加速推動光互聯與CPO技術發展，未來在AI資料中心高速傳輸市場中的競爭力將持續提升。此外，包括記憶體、連接器、被動元件、電源管理與封測等AI相關供應鏈，也有望持續受惠於全球AI算力需求擴張。

富邦投信指出，短期市場受到地緣政治與通膨預期影響，波動度可能提高，但若觀察美國是否派遣地面部隊、美元指數走勢以及VIX恐慌指數等關鍵指標，若VIX未衝高至極端水準並逐步回落，往往代表市場情緒逐步修復的重要訊號。

整體而言，在AI長期成長趨勢與台灣科技產業競爭力支撐下，台股中長線基本面仍具優勢。富邦投信建議，面對市場震盪，投資人可透過台股ETF作為核心配置工具，採取單筆分批或定期定額方式布局，在市場回檔時逐步累積部位，掌握AI科技浪潮帶動的長期成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。