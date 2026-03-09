聽新聞
油價大漲！這檔石油ETF單日大漲逾三成、創歷史新高
美伊戰爭越演越烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，激勵國際油價強勢衝高，9日盤中布蘭特原油一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。
美伊戰爭開打後，情勢急速朝向法人最擔憂的方向發展。由於伊朗已正式封鎖荷莫茲海峽，法人預估全球每日面臨逾1,400萬桶石油缺口。由於伊朗行動導致海峽運輸嚴重受阻，若供應中斷持續五周，法人估計油價將上看130美元。
隨市場恐慌情緒直線飆升，激勵國際油價強勢上揚，9日盤中布蘭特原油每桶一度衝上119.46美元，激勵期元大S&P石油勁揚大漲，股價開高收高，終場上漲6.95元、收27.95元，創歷史新高紀錄。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
