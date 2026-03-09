油價大漲！這檔石油ETF單日大漲逾三成、創歷史新高

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

