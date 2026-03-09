快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
近期除息ETF受益人數增幅一覽。資料來源：CMoney（截至2026年3月9日）
地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股9日亦出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

觀察近期將除息ETF受益人變化，高配息產品吸引資金回流趨勢明顯，預估年化配息率站上10%的標的多呈現受益人數成長，顯示投資人偏好以股息對沖波動、降低持有期間的不確定性。在「震盪市拚現金流」的操作邏輯下，高息ETF成為短線資金的主要停泊去處。

其中，FT臺灣永續高息（00961）預估每單位配息0.122元、創新高，換算年化配息率達14.5%，居同類前段班，帶動受益人數單月增加10.32%。同屬雙位數配息率的國泰台灣領袖50（00922）採半年配，本次預估配息2元、年化配息率13.8%，受益人數月增10.31%；群益台灣精選高息（00919）預估年化配息率13.5%、受益人月增3.13%；大華優利高填息30（00918）年化配息率約11.0%、受益人月增2.11%。

值得注意的是，統一台股增長（00981A）預估年化配息率8.9%，但受益人數月增14.71%居表列最高，顯示投資人亦同步考量產品定位、成分結構與波動承受度。

00961基金經理人江明鴻指出，部分產品先前漲幅較大、評價相對偏高，或配息水準與同類相比較為「中性」，在戰事升溫、避險需求上升時，較易成為資金調節對象；資金則傾向流向殖利率更具吸引力、題材辨識度較高或成分更偏防禦的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

主動群益00997A 三大王牌策略掌握美股增長行情

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「主動群益美國增長（00997A）」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為新台幣10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

油價大漲！這檔石油ETF單日大漲逾三成、創歷史新高

美伊戰爭越演越烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，激勵國際油價強勢衝高，9日盤中布蘭特原油一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

