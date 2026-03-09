避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股9日亦出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

觀察近期將除息ETF受益人變化，高配息產品吸引資金回流趨勢明顯，預估年化配息率站上10%的標的多呈現受益人數成長，顯示投資人偏好以股息對沖波動、降低持有期間的不確定性。在「震盪市拚現金流」的操作邏輯下，高息ETF成為短線資金的主要停泊去處。

其中，FT臺灣永續高息（00961）預估每單位配息0.122元、創新高，換算年化配息率達14.5%，居同類前段班，帶動受益人數單月增加10.32%。同屬雙位數配息率的國泰台灣領袖50（00922）採半年配，本次預估配息2元、年化配息率13.8%，受益人數月增10.31%；群益台灣精選高息（00919）預估年化配息率13.5%、受益人月增3.13%；大華優利高填息30（00918）年化配息率約11.0%、受益人月增2.11%。

值得注意的是，統一台股增長（00981A）預估年化配息率8.9%，但受益人數月增14.71%居表列最高，顯示投資人亦同步考量產品定位、成分結構與波動承受度。

00961基金經理人江明鴻指出，部分產品先前漲幅較大、評價相對偏高，或配息水準與同類相比較為「中性」，在戰事升溫、避險需求上升時，較易成為資金調節對象；資金則傾向流向殖利率更具吸引力、題材辨識度較高或成分更偏防禦的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。