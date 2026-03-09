快訊

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

受惠AI與HPC晶片測試產能持續擴充，客戶裝機進度加快並帶動產線優化需求，推升現場技術支援、設備安裝調校與製程整合等服務需求。同時，隨著先進晶片集成度與功率提升，加速器晶片在測試階段功耗可達數百至上千瓦，晶圓測試過程易形成局部熱點。針對高功耗測試需求，漢測開發整合系統，提升測試可靠度，有效支援高功率晶片測試應用。

公司表示，除現有方案外，亦透過一站式工程服務支援客戶導入先進測試設備，涵蓋設備安裝、調校、量測驗證與製程整合等流程，協助維持設備妥善率與測試穩定度，縮短達到量產良率所需時間（Time-to-Yield）與產品上市時程（Time-to-Market），以因應先進測試儀器結構精密、導入與整合門檻較高的現場需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

製程 客戶 晶片

相關新聞

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

油價大漲 這檔石油 ETF 單日大漲逾三成、創歷史新高

美伊戰爭越演越烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，激勵國際油價強勢衝高，9日盤中布蘭特原油一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。

避險情緒升溫…資金「轉拚現金流」 00961、00922、00981A 等成避風港

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股9日亦出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

