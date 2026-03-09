快訊

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

在品牌營收方面，華碩2月為502.54億元，月減20.06%、年增21.97%；累計華碩今年前兩月營收為1,131.15億元，年增49.76%。

此外，華碩將於10日舉行法說會，屆時將公布2025年完整財報，以及釋出2026年展望。市場關注華碩AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

華碩伺服器業務過去主要客戶群來自亞太區，2025年加大力度投入歐美市場，北美、亞太區業績比重已呈現各半。華碩伺服器事業部最近提出新的三年策略計畫，對2026年相關事業業績設定積極成長目標。

隨著華碩伺服器事業年營收規模已突破千億元，為了進一步擴張相關業務，華碩日前正式進行組織調整，3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群——基礎方案事業群（IS BG），由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

針對記憶體缺貨影響，華碩共同執行長許先越先前表示，這些影響確實都存在，且影響並非只有華碩，幾乎整個產業鏈從上游到下游都受到相當程度的衝擊，預期影響時程會延續到2027年下半年左右。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

營收 華碩

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

