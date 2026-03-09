快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF。示意圖。圖／AI生成
國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF。示意圖。圖／AI生成

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，核心選股邏輯在於篩選出具備市值規模、獲利能力，且在低碳轉型趨勢中具備產業競爭力的50檔龍頭股，不只看大市值，更重視企業的長期生存與轉型能力，剔除受碳稅衝擊較大的企業，成分股如台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、中信金（2891）、國泰金（2882）等，都是引領台股市值向上的重要領袖。回顧近三個月績效表現為11.67%、近六個月績效表現為35.45%、近一績效表現為39.18%、近二年績效表現為95.34%，近一周受益人數增加逾1.6萬人，創成立以來新高，在動盪市況下展現出強勁成長力與資金吸納能力。

蘇鼎宇補充，針對具備積極交易性格、想在市場重挫後追求放大獲利機會的投資人，則可善用國泰臺灣加權正2，捕捉市場超跌反彈，基金追蹤臺指日報酬兩倍指數，透過台指期複製大盤單日兩倍走勢，適合積極型投資人適時增持來追逐放大投資效益契機；00663L為全台首檔分割的槓桿型ETF，價格相對親民，降低進場門檻，幫助投資人資金運用更具效率。惟需提醒槓桿型產品具備「盈虧加倍」之特性，在放大獲利空間的同時，亦隱含波動幅度劇烈的風險，投資人須具備更敏銳的盤勢判斷力與風險控管能力，找尋時機適時加減碼。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊認為，儘管短期受戰爭噪音干擾，但台灣經濟基本面依然穩健，半導體與AI應用等外需強勁，帶動國內經濟增長動能，在基本面良好的情況下，因非經濟因素導致的暴跌，往往是長線絕佳的買進點，呼籲投資人應避免過度恐慌而殺跌，建議採取分批進場策略，藉由00922布局台灣核心領袖企業，亦可善用00663L把握短線超跌後的反彈契機，在景氣擴張期中共享台股長線的多頭果實。

國泰台灣領袖 50（00922）累計報酬率表。(資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理)
國泰台灣領袖 50（00922）累計報酬率表。(資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 投資人 地緣政治

延伸閱讀

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

相關新聞

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

高股息擁有即時現金入帳的安定感，但投資者需警惕高股息不等於穩定收益。0056雖是高股息ETF，卻歷年配息波動明顯。成熟投資應重視風險控制，以債券緩衝損失，避免陷入虧損的數學陷阱。

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

華碩營收／2月543億元、年增近兩成 10日舉行法說會並公布財報

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年2月集團營收為543.54億元，月減19.99%、年增19.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響。累計華碩2026年前兩月集團營收為1,222.89億元，年增46.67%。

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。