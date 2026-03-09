國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

美伊緊張關係持續升溫，全球金融市場經歷劇烈震盪，自川普政府宣布對伊朗採取進一步軍事行動以來，避險情緒迅速升溫，美股上周五（6日）全線收黑，從地緣政治衝突升溫至今(2026/02/26-2026/03/06)，台股在短短五個交易日內已重挫1,814點，9日再度出現明顯回測，早盤一度重挫2,000點，終場跌幅4.43%，守住32,000點大關。國泰投信分析，短期黑天鵝雖干擾持股信心，但基本面韌性仍強，建議投資人適時運用挑選台股龍頭企業之市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），3月17日即將除息，3月16日為參與除息的最後買進日，4月14日為配息發放日，9日00922成交量顯著放大至8.6萬張；另欲追求短期報酬、風險承受度較高的投資人，則可關注國泰臺灣加權正2（00663L），其成交量亦同步走揚，單日成交逾3.8萬張，顯示已有資金伺機進場，目標博取反彈行情。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，核心選股邏輯在於篩選出具備市值規模、獲利能力，且在低碳轉型趨勢中具備產業競爭力的50檔龍頭股，不只看大市值，更重視企業的長期生存與轉型能力，剔除受碳稅衝擊較大的企業，成分股如台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、中信金（2891）、國泰金（2882）等，都是引領台股市值向上的重要領袖。回顧近三個月績效表現為11.67%、近六個月績效表現為35.45%、近一績效表現為39.18%、近二年績效表現為95.34%，近一周受益人數增加逾1.6萬人，創成立以來新高，在動盪市況下展現出強勁成長力與資金吸納能力。

蘇鼎宇補充，針對具備積極交易性格、想在市場重挫後追求放大獲利機會的投資人，則可善用國泰臺灣加權正2，捕捉市場超跌反彈，基金追蹤臺指日報酬兩倍指數，透過台指期複製大盤單日兩倍走勢，適合積極型投資人適時增持來追逐放大投資效益契機；00663L為全台首檔分割的槓桿型ETF，價格相對親民，降低進場門檻，幫助投資人資金運用更具效率。惟需提醒槓桿型產品具備「盈虧加倍」之特性，在放大獲利空間的同時，亦隱含波動幅度劇烈的風險，投資人須具備更敏銳的盤勢判斷力與風險控管能力，找尋時機適時加減碼。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊認為，儘管短期受戰爭噪音干擾，但台灣經濟基本面依然穩健，半導體與AI應用等外需強勁，帶動國內經濟增長動能，在基本面良好的情況下，因非經濟因素導致的暴跌，往往是長線絕佳的買進點，呼籲投資人應避免過度恐慌而殺跌，建議採取分批進場策略，藉由00922布局台灣核心領袖企業，亦可善用00663L把握短線超跌後的反彈契機，在景氣擴張期中共享台股長線的多頭果實。

國泰台灣領袖 50（00922）累計報酬率表。(資料來源：投信投顧公會，國泰投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。