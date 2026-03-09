快訊

退休只靠0056領息最穩？錯！不配置0050成長股當心通膨讓老本越縮越小

聯合新聞網／ 整理鍊金術師小印
退休投資只依賴高股息ETF（如0056）可能面臨通膨風險，導致資產縮小。專家建議投資組合中應配置成長股（如0050），以平衡風險並持續成長，確保長期財富。圖/本報資料照片
高股息的心理陷阱：被「領到錢」的安全感綁架

很多人喜歡高股息，不是因為報酬高，而是因為看得見現金入帳的「安定感」。我們的大腦對「可見的收益」特別敏感， 就像領薪水比看資產淨值更實在，甚至還會產生一種「用投資加 薪」，一年可以比一年花更多的錯覺。

理財的成熟，是懂得「延遲滿足」，懂得忍耐、讓資金留在資產裡，因為你知道它正在默默長大。

我們直接來看0050跟0056的歷年配息：

雖然0056屬於「高股息ETF」，但從歷年配息金額來看， 仍存在波動。高股息不等於穩定股息，也不等於高報酬，甚至有 2 年（2008、2010年）無法配出股息

如果你現在仍在累積階段，最好讓股息「自動再投入」，同時享受複利與資產持續成長。但這並不代表我們可以忽視風險， 特別是當資金規模變大或接近退休時。

避開大跌比追求飆漲更重要：虧損的數學陷阱

如前所述，複利效應的關鍵在於「時間的長度」與「過程的不中斷」。然而，人性是複利最大的敵人，當市場進入大跌，大腦會誘發一種「損失趨避」的本能，讓我們過度在意短期帳面虧損，甚至因恐懼而在低點逃離，讓複利計畫功虧一簣。

為了對抗這種本能，我們必須讓債券成為資產組合的「緩衝墊」。這不只是為了心安，更是為了避開數學上的殘酷陷阱。

投資中有個很重要的數學概念：虧損與獲利的不對稱性。

如果你虧損了10%（本金剩90%），你需要獲利約11%才能回到原點。這看起來還好。

但如果你遭遇大崩盤，虧損了50%（本金腰斬剩一半），你想漲回原點，需要的不是50%的漲幅，而是100%（ 翻倍 ）的漲幅！

舉個實際例子：假設你有100萬元本金，不幸遇到市場腰斬跌了50%，本金只剩下50萬元。這時候，如果要讓這50萬元變回原本的100萬元，你必須賺到50萬元，這對現在的本金 來說，是整整100%的報酬率（翻倍）才能回本。

在投資市場裡，下跌50%雖然不常見，但歷史上有前例；然而要找到上漲100%的機會，卻需要極大的運氣與漫長的時間。

這就是為什麼成熟的投資組合會建議加入債券。債券的作用就像汽車的安全氣囊，雖然它可能稍微拖慢多頭時的衝刺速度， 但在市場發生劇烈動盪時，它能有效緩衝股票的跌幅，減少資產大幅損失，避免你落入那個「跌深難爬起」的數學深淵。控制下檔風險，往往比追求上漲獲利更能決定你的長期財富

退休後的風險：資產縮小的威脅

不過，在利用債券降低波動的同時，我們也不能忽視「成長」的重要性。

即使進入退休階段，風險承受度降低，投資組合中仍須配置 股票資產以利成長，畢竟退休後可能會再活20至40年，如果 資產沒有繼續留在抗通膨的標的裡，退休金將越縮越小，這才是 退休最大的風險。

金尉《讓錢喜歡你的財富整理術》
金尉《讓錢喜歡你的財富整理術》

未來應以「提領部分資產」作為生活費，而非自我設限只花 配息，這才是真正讓錢為你工作，而不是被股息牽著走。別讓股息限制你的未來，真正成熟的投資人，知道何時該收穫，也知道何時該讓果實繼續成長。

0056給你安定，0050給你成長，前者是「現在的安全」， 後者是「未來的自由」。當你懂得讓錢有時間長大，讓金蛋長大變成金鵝，讓越來越多的金鵝產下更多蛋，你就會發現：投資不是短期收割獲利，而是你願不願意相信，時間能將一顆種子化為一片森林。

摘自金尉《讓錢喜歡你的財富整理術

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

